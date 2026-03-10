कानपुर में APK फाइल भेजकर 1.27 करोड़ की ठगी का खुलासा, मेरठ से आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से कई पैनकार्ड व आधार कार्ड बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:53 PM IST
कानपुर : साइबर क्राइम पुलिस ने मोबाइल पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर 1.27 करोड़ की साइबर ठगी करने के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपी के पास से भारी संख्या में पैनकार्ड व आधार कार्ड का भंडार मिला है.
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि साइबर थाना में मोकम सिंह ने अगस्त में एक मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने 1.27 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद मुख्य आरोपी अरशद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
उन्होंने बताया कि पीड़ित के मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी गई थी, जिस पर क्लिक करते ही उनके खाते से 1.27 करोड़ रुपये की रकम निकल गई. जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक उनका खाता खाली हो चुका था. उन्होंने बताया कि 1.27 करोड़ की रकम में से आरोपियों ने 54 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीद ली. उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं.
इस मामले को लेकर डीसीपी अपराध ने बताया कि आरोपी अरशद अंसारी के पास से पुलिस टीम को पैन व आधार कार्डों का भंडार मिला है. वहीं, आरोपी ने मुंबई में एक युवक के नाम से खाता खुलवा रखा था. यही नहीं, आरोपी ने वादी के सिम कार्ड को स्वैप किया था और उस नंबर से आधार कार्ड पर पंजीकरण करा लिया है.
उन्होंने बताया कि आरोपी अरशद को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, अन्य आरोपियों के लिए भी कई शहरों में टीमें पहुंच चुकी हैं. जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी.
यह भी पढ़ें : मेरठ में रघुनंद ज्वेलर्स से ठगी का खुलासा; 4 शातिर ठग गिरफ्तार, 80 लाख के जेवरात बरामद