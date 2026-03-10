ETV Bharat / state

कानपुर में APK फाइल भेजकर 1.27 करोड़ की ठगी का खुलासा, मेरठ से आरोपी गिरफ्तार

कानपुर : साइबर क्राइम पुलिस ने मोबाइल पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर 1.27 करोड़ की साइबर ठगी करने के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपी के पास से भारी संख्या में पैनकार्ड व आधार कार्ड का भंडार मिला है.



डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि साइबर थाना में मोकम सिंह ने अगस्त में एक मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने 1.27 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद मुख्य आरोपी अरशद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पीड़ित के मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी गई थी, जिस पर क्लिक करते ही उनके खाते से 1.27 करोड़ रुपये की रकम निकल गई. जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक उनका खाता खाली हो चुका था. उन्होंने बताया कि 1.27 करोड़ की रकम में से आरोपियों ने 54 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीद ली. उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं.