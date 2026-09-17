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बाराबंकी में सांसद चंद्रशेखर पर हमला मामले में एक गिरफ्तार, गोंडा जाते समय जूते और पत्थर फेंके गए थे

मामले में सांसद चंद्रशेखर पक्ष से दो तहरीर दी गई है. जिसमें जान से मारने की नीयत से हमला करने की बात कही गई है.

हमले के बाद सांसद चंद्रशेखर ने समर्थकों के साथ किया था हंगामा.
हमले के बाद सांसद चंद्रशेखर ने समर्थकों के साथ किया था हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:05 PM IST

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बाराबंकी : नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. सीओ रामनगर गरिमा पन्त ने बताया कि मामले के एक आरोपी अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया है. सांसद चंद्रशेखर बीते रविवार को अपने समर्थकों के साथ गोंडा जा रहे थे. बाराबंकी में काफिले पर पत्थर और जूते फेंके गए थे. मामले में रामनगर थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं. एक मुकदमा सांसद के सहयोगी एडवोकेट सनी वर्मा और दूसरा मुकदमा आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष देशराज गौतम की तहरीर पर दर्ज हुआ है.

बीते रविवार को सांसद चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित विनोद साहनी के परिवार से मिलने गोंडा जा रहे थे. रामनगर थाना क्षेत्र के बुढ़वल चौराहे पर काफिला पहुंचा तो कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने काफिले को रोक लिया. इस दौरान वहीं पर हाथों में तख्ती लेकर खड़े कुछ युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी. सांसद चंद्रशेखर ने बाद में एसपी कार्यालय पहुंचकर अपने ऊपर हुए हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी.

एडवोकेट सनी वर्मा ने भी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बुढ़वल के पास कुछ अज्ञात लोग घात लगाए हुए बैठे थे. उनका उद्देश्य सांसद चंद्रशेखर और मुझे जान से मारने का था, लेकिन सांसद की गाड़ी आगे निकल गई और मेरी गाड़ी पीछे थी. जैसे ही उन अज्ञात लोगों ने मुझे देखा तो जान से मारने की नीयत से रॉड, लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ मुझ पर टूट पड़े और गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था.

मामले में एक मुकदमा आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष देशराज रावत की तरफ से दर्ज कराया गया है, जिसमें देशराज द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक 13 सितंबर को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच सांसद चंद्रशेखर गोंडा जा रहे थे, तभी रामनगर से बुढ़वल स्टेशन रोड पर एक षड्यंत्र करके और जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडों, पत्थर, जूता, सरिया और धारदार हथियारों से लैस होकर लगभग 100 अराजक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर, जातिसूचक गालियां देते हुए पुलिस की मौजूदगी में अभद्र और सौहार्द बिगाड़ने वाले नारों का प्रयोग किया गया.

प्रशासन की मंशा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लखनऊ की ओर वापस रवाना हो रहा था तभी अज्ञात लोग गैंग बनाकर सांसद और उनके साथियों पर प्राणघातक हमला कर गाड़ियों को तोड़ दिया और कहा सांसद को जान से मार देंगे. जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी देशराज गौतम की इस तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

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सांसद चंद्रशेखर पर हमला एक गिरफ्तार
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