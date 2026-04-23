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PG हॉस्टल के नाम पर बिल्डिंग किराए पर लेकर कब्जे का खेल, पुलिस ने किया गिरोह का खुलासा, एक गिरफ्तार

आरोपी मकान मालिक से पीजी संचालन के लिए बिल्डिंग किराए पर लेते हैं. इसके बाद उसे आगे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देते हैं.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कृष्ण कुमार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कृष्ण कुमार (सोर्स- जयपुर पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 2:39 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 2:55 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर में पीजी सेंटर संचालन के नाम पर बिल्डिंग किराए पर लेकर कब्जा करने का खेल करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य साथियों को नामजद किया गया है. जयपुर के मानसरोवर थाने में ऐसे लोगों के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं. साथ ही जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने आमजन से अपील की है कि अगर किसी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात हुई है तो आगे आकर पुलिस को जानकारी दें. बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.

ऐसे देते हैं धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम : डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इस मामले में गिरोह के मुख्य सूत्रधार कृष्ण कुमार स्वामी को गिरफ्तार किया गया है. वह कोटपूतली-बहरोड जिले के पाथरेड़ी गांव का रहने वाला है. आरोपी मकान मालिक से पीजी सेंटर संचालन के लिए बिल्डिंग किराए पर लेते हैं. इसके बाद उसे आगे सबलेट करके किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं. बदमाश तीसरे पक्ष (सबलेट होल्डर) से बनावटी विवाद बताते हुए मूल मकान मालिक को किराया देना बंद कर देते हैं और कोर्ट से नुमाइश कार्रवाई कर स्टे हासिल कर लेते हैं. इसके बाद न तो बिल्डिंग खाली करते हैं और न ही किराया देते हैं.

डीसीपी राजर्षि राज (ETV Bharat Jaipur)

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महिला ने दी थी शिकायत : उन्होंने बताया कि इस तरह की कुछ शिकायतें सामने आने पर मानसरोवर सर्किल में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसमें मानसरोवर एसीपी आदित्य काकड़े और मानसरोवर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना के साथ कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया. वे बोले, एक महिला ने 20 मार्च को दी शिकायत में बताया कि उसने गोपालपुरा बाईपास स्थित अपना मकान मनोज कुमार स्वामी को किराए पर दिया था. जब वह अपने पति के साथ मकान संभालने गई तो मनोज और उसके साथियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया.

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मकान खाली करने पर 20 लाख की डिमांड : महिला ने शिकायत में बताया कि मनोज ने उनका मकान आगे कमलेश को किराए पर दे दिया. इसके लिए बनवाए गए किराएनामा मनोज ने खुद को संपत्ति का मालिक बताया है. इस तरह इन लोगों ने आपसी मिलीभगत करके महिला के साथ धोखाधड़ी की. जब उन्होंने मकान खाली करने को कहा तो 20 लाख रुपए की डिमांड की. पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि रोहित गुर्जर उर्फ रोहित शुक्ल ऐसे गिरोह का संचालन करता है. वह अपने साथियों के नाम पर पीजी हॉस्टल के लिए मकान किराए पर लेता है. इकरारनामा में भी अपने ही किसी साथी को गवाह बनाया जाता है. फिर आगे मकान किराए पर चढ़ा देते हैं.

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गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश : उन्होंने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ मानसरोवर थाने के साथ ही महेश नगर और शिप्रा पथ थाने में भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने जिस आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है, वह गैंग से जुड़ा हुआ है और महिला और मनोज के बीच हुए एग्रीमेंट में और मनोज व कमलेश के बीच हुए एग्रीमेंट में भी गवाह है. उसे हकीकत पता है कि मनोज मकान का वास्तविक मालिक नहीं है. फिर भी वह दूसरे एग्रीमेंट में भी गवाह बना है. उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश जारी है.

Last Updated : April 23, 2026 at 2:55 PM IST

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