सेना भर्ती घोटाले में एक गिरफ्तार, बायोमेट्रिक के दौरान फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, मुख्य आरोपी फरार
12 लाख में मेरठ स्थित 510 आर्मी बेस वर्कशॉप में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:48 AM IST
मेरठ: यूपी के मेरठ की सदर बाजार थाना पुलिस ने शनिवार को फर्जी तरीके से सेना में भर्ती होने की जुगत में लगे आरोपी को गिरफ्तार किया है. बायोमेट्रिक के दौरान युवक पकड़ा गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि, 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ में तैनात कर्नल राकेश शर्मा ने सदर बाजार थाना में लिखित शिकायत दी थी. जिसपर सब इंस्पेक्टर निर्मल सती की ओर से पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
दरअसल जांच में ये खुलासा हुआ कि हाथरस जिले के नगला जिलोली के पवन ने आगरा जिले के अमर विहार काॅलोनी दोहरठा नम्बर-1 शाहगंज के रहने वाले राहुल कुमार पुत्र पूरन सिंह को 510 आर्मी बेस वर्कशॉप में ट्रेडमेन पद पर भर्ती कराने का भरोसा दिलाया. जिस पर वह युवक उसके झांसे में आ गया. आरोपी पवन ने 12 लाख रुपये में भर्ती कराने का झांसा दिया था. जिसके बाद पवन ने राहुल कुमार के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र ले लिए और खुद राहुल कुमार बनकर बायोमेट्रिक कराने का प्रयास किया था.
पवन ने जब डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र देने के बाद बायोमेट्रिक करने का प्रयास किया तो वह सफल नहीं हुआ. उल्टा पकड़ में आ गया. इस पूरे प्रकरण में 510 बेस के कर्नल राकेश शर्मा की ओर से थाना सदर बाजार पर दी गई तहरीर के आधार पर BNS की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया.
इंस्पेक्टर सदर थाना अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे से राहुल को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ किया जा रहा है. इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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