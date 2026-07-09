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बुलंदशहर में 1.83 करोड़ की ठगी का खुलासा, दोस्त के साथ बनाई थी फर्जी फर्म; 27 अहम दस्तावेज बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी क्राइम नरेश कुमार ने दी जानकारी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:27 PM IST

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बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस को वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. दावा है कि पकड़े गए आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए 27 बेहद महत्वपूर्ण और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. ​इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान एसपी क्राइम नरेश कुमार ने किया.

एसपी क्राइम नरेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


​एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सतीश भारद्वाज के रूप में हुई है. सतीश मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के मवाना कला का निवासी है. पूछताछ में सामने आया कि सतीश भारद्वाज और उसका एक अन्य साथी वर्तमान समय में बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में रह रहे थे.


उन्होंने बताया कि ​इन दोनों आरोपियों ने मिलकर एक फर्जी फर्म बनाई थी. इस फर्जी फर्म के नाम पर बैंकों में करंट अकाउंट (चालू खाते) खुलवाए गए थे. इसके बाद ये लोग देश के अलग-अलग राज्यों के भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेते थे और धोखाधड़ी के जरिए इस चालू खाते में मोटी रकम ट्रांसफर करवाते थे.

​पैन, आधार समेत 27 अहम दस्तावेज बरामद : उन्होंने बताया कि ​पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सतीश भारद्वाज को दबोच लिया. उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और फर्जी फर्म को रजिस्टर्ड कराने व संचालित करने से जुड़े कुल 27 दस्तावेज बरामद हुए हैं. बरामद किए गए इन अभिलेखों में पैनकार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक करंट अकाउंट खुलवाने से संबंधित बैंक के कागजात शामिल हैं.


उन्होंने बताया कि इन सभी दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जीवाड़ा करने और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था. एसपी क्राइम ने प्रेसवार्ता में बताया कि सतीश का मुख्य सहयोगी पहले से ही एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और वर्तमान में जेल में है. बुलंदशहर पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे भी वारंट पर लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी.


​पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पकड़े गए आरोपी सतीश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. उस पर पहले से ही अलग-अलग थानों में करीब 5 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अब बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों और मोबाइल डेटा के आधार पर इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, ताकि इस ठगी के रैकेट में शामिल अन्य सफेदपोशों और मददगारों को भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

यह भी पढ़ें : लखनऊ साइबर फ्रॉड केस; पुलिस के लिए पहेली बना 'चार्ल्स', हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन

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