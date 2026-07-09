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बुलंदशहर में 1.83 करोड़ की ठगी का खुलासा, दोस्त के साथ बनाई थी फर्जी फर्म; 27 अहम दस्तावेज बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस को वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. दावा है कि पकड़े गए आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए 27 बेहद महत्वपूर्ण और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. ​इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान एसपी क्राइम नरेश कुमार ने किया. एसपी क्राइम नरेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

​एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सतीश भारद्वाज के रूप में हुई है. सतीश मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के मवाना कला का निवासी है. पूछताछ में सामने आया कि सतीश भारद्वाज और उसका एक अन्य साथी वर्तमान समय में बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में रह रहे थे.

उन्होंने बताया कि ​इन दोनों आरोपियों ने मिलकर एक फर्जी फर्म बनाई थी. इस फर्जी फर्म के नाम पर बैंकों में करंट अकाउंट (चालू खाते) खुलवाए गए थे. इसके बाद ये लोग देश के अलग-अलग राज्यों के भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेते थे और धोखाधड़ी के जरिए इस चालू खाते में मोटी रकम ट्रांसफर करवाते थे.

