लखनऊ चिड़ियाघर में हिरण चोरी करने की कोशिश, एक गिरफ्तार, डियर सफारी की बाउंड्रीवाल तोड़ी, रस्सी के सहारे घुसे चार व्यक्ति
मामले में पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:57 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 11:14 PM IST
लखनऊ : नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान से हिरण चोरी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. चार व्यक्ति रस्सी के सहारे डियर सफारी के बाड़े में उतरकर हिरण चोरी करने की कोशिश कर रहे थे. तभी चिड़ियाघर के कीपर ने देख लिया. मौके से चारों आरोपी भाग निकले. पुलिस ने पकड़े गए आरोपी और उसके फरार साथियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
चिड़ियाघर की डायरेक्टर डॉ. अदिति शर्मा ने बताया, जू के डियर सफारी की बाउंड्रीवाल के बाहर गूलर का पेड़ है. पेड़ की डाल काटकर और बाउंड्री की फेंसिंग को तोड़कर दिया. डाल को डियर सफारी के अंदर गिरा दिया. गोमती एन्क्लेव की ओर से चार व्यक्ति पेड़ और रस्से के सहारे डियर सफारी में उतर गए. चारों को डियर सफारी के कीपर ने देख लिया और प्राणी उद्यान के उच्चाधिकारियों को सूचना दी.
कीपर ने बताया कि चार अज्ञात व्यक्ति पेड़ की डाल व रस्सी के सहारे अवैध रूप से बाड़े में घुसकर हिरणों के बच्चों को रस्सी के फंदे के सहारे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं. इसके बाद कीपर ने डियर सफारी में घुसे अज्ञात व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी रस्सी व पेड़ का सहारा लेकर दीवार फांद कर भाग गए.
डायरेक्टर अदिति शर्मा ने बताया, गोमती एन्क्लेव में रहने वाले राजेश मिश्रा बाउंड्रीवाल के पास खड़े होकर चारों अज्ञात व्यक्तियों को निर्देश दे रहा था. अवैध तरीके से पेड़ कटवाकर और बाउंड्रीवाल की फेंसिंग को तोड़कर डियर सफारी में जानबूझकर उतारा. राजेश मिश्रा को क्षतिग्रस्त दीवार के पास से पकड़ा गया है. उन्होंने बताया कि चार अज्ञात व्यक्तियों और राजेश मिश्रा ने प्राणी उद्यान में अवैध तरीके से वन्य जीवों के बाड़े में जाने और रस्सी का फंदा बनाकर हिरणों के बच्चों को पकड़ने का प्रयास किया. ये काम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16), 9, 38 जे., 50 व 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है.
डायरेक्टर अदिति शर्मा ने बताया कि राजेश मिश्रा और चारों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राणी उद्यान प्रशासन ने तत्काल पुलिस की सहायता लेते हुए विधिक कार्यवाही के लिए हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई है. इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
यह भी पढ़ें : मेरा पति गे है, उसका दोस्तों से है रिलेशन, कानपुर में महिला आयोग से पत्नी ने रोते हुए की शिकायत