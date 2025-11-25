ETV Bharat / state

पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जीवाड़ा: रेगुलर स्टूडेंट की जगह नए नाम चढ़ाकर थमाते थे बैक डेट में डिग्रियां

भर्तियों में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी का एक्शन जारी.

accused is in the grip of SOG
एसओजी के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान में सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराने और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी की जांच लगातार जारी है. शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों को बैक डेट की फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में एसओजी ने रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. फर्जी डिग्री देने वाली निजी यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट का नाम काटकर रुपए देने वाले का नाम जोड़ देते या खाली सीट पर ऐसे युवाओं का नाम भरकर फर्जी डिग्री बनवा देते. एसओजी की ओर से मांगने पर भी इन डिग्रियों का रिकॉर्ड मुहैया नहीं करवाया जाता है.

फर्जी डिग्री मामले में पहले भी हो चुकी गिरफ्तारियां: राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी रवि त्यागी को नोएडा से पकड़ा गया. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा. इस गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेक डेट की फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं तैयार करवाकर हजारों छात्रों तक पहुंचाई हैं. इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक, पूर्व रजिस्ट्रार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

एसओजी के एडीजी बंसल बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: वरिष्ठ पीटीआई भर्ती परीक्षा, डमी कैंडिडेट बैठाने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार, 10 लाख में हुआ था सौदा - dummy candidate

खुद को लॉ में पीएचडी बताता आरोपी: उन्होंने बताया रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभाता. ओपीजेएस विश्वविद्यालय पर एसओजी की कार्रवाई की जानकारी लगते ही रवि त्यागी फरार हो गया था. रवि की गिरफ्तारी पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी के नोएडा में आने की जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी रवि ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय से खुद के लिए लॉ में पीएचडी की डिग्री बनवा रखी है. इस डिग्री पर भी संदेह है. इसके आधार पर उसकी पीएचडी की डिग्री की भी जांच की जा रही है.

जांच में कई और खुलासों की संभावना: उन्होंने बताया कि बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेचने का खेल पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में तेजी से चला था. अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों ने दलालों के जरिए हजारों छात्रों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेची. पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर एसओजी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान अलग-अलग विभागों की भर्तियों में भी फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने की जानकारी सामने आई हैं. फिलहाल, फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी टीम जांच कर रही है. माना जा रहा है कि जांच के दौरान और कई खुलासे हो सकते हैं.

TAGGED:

RAJASTHAN SOG FAKE DEGREE CASE
SOG ACTION AGAINST FRAUD
FRAUD IN PTI RECRUITMENT EXAM 2022
SOG ARRESTED ACCUSED FROM NOIDA
FAKE DEGREE CASE IN RAJASTHAN

