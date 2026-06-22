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पूर्व CM अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पोस्ट; कानपुर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया

दो में से एक आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका के पेंसिलवेनिया शहर से चलाया जा रहा है.

पूर्व CM अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पोस्ट.
पूर्व CM अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पोस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: क्राइम ब्रांच टीम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने तकनीकी छानबीन और डिजिटल सबूतों को आधार बनाकर इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक नागेश्वर सिंह बघेल को धर दबोचा. पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा जिले का निवासी है. इसे पुलिस टीम ने वहीं जाकर गिरफ्तार किया है.

अमेरिका और जौनपुर से जुड़े आरोपियों के तार: सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने मामले की शिकायत की थी. उन्होंने साइबर थाने में तीन नामजद लोगों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. जांच में जुटी पुलिस को बाकी दो आरोपियों के बारे में बेहद चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं.

साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि अन्य दो आरोपियों में एक आरोपी भरत कुमार पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका के पेंसिलवेनिया शहर से चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी विनोद कुमार जौनपुर में ऑटो चलाता है. फिलहाल पकड़े गए आरोपी नागेश्वर को कोर्ट से जमानत मिल गई है.

अदालती आदेश के बाद आरोपी रिहा: गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी नागेश्वर को जेल भेजने के इरादे से रविवार को अदालत में पेश किया तो कानूनी तकनीकी के कारण मामला पलट गया. कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया था, उनमें सीधे जेल भेजने का कोई नियम नहीं है.

इसकी वजह से आरोपी को तुरंत जमानत मिल गई. इस मामले में लापरवाही बरतने और विवेचना में गंभीर गलतियां करने की वजह से अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

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