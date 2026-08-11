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कानपुर में फार्म हाउस के केयर टेकर की हत्या का खुलासा; सिर पर भारी वस्तु से किया था हमला, आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी वेस्ट एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि 8 अगस्त को केयरटेकर का शव कमरे में मिला था.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:57 PM IST

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कानपुर : बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर स्थित केशव वाटिका फार्म हाउस में केयरटेकर फूलचंद्र (58) की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की तीन हड्डियां टूटने और गंभीर हेड इंजरी से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी वेस्ट एस.एम. कासिम आबिदी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



इस संबंध में डीसीपी वेस्ट एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि 8 अगस्त को थाना क्षेत्र बिठूर अंतर्गत केशव वाटिका फार्म हाउस में एक केयरटेकर की कमरे से डेड बॉडी मिली थी. तत्काल फोरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान साक्ष्य संकलित किए गए. आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.



उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिठूर थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय सिंह चौहान नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह मृतक को पहले से जानता था और घटना के दिन अत्यधिक नशे में चारदीवारी कूदकर अंदर घुसा था. वह वॉशरूम में लगी टाइल्स और टोटियों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी आवाज सुनकर केयरटेकर वहां आए और उन्होंने उसे रोका.



उन्होंने बताया कि केयरटेकर द्वारा रोके जाने पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी ने भारी वस्तु से फूलचंद्र के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी मृतक की साइकिल, सिलेंडर, मोबाइल और चुराई गई टोपियां लेकर मौके से फरार हो गया था.



उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की गई. गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी के दो मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें वह पहले भी जेल जा चुका है. इस पूरी वारदात का मुख्य कारण टोटी चोरी करने का प्रयास और विरोध करने पर हुआ अचानक विवाद था. पुलिस की पूछताछ में पुरानी रंजिश का कोई मामला सामने नहीं आया है.



उन्होंने बताया कि प्राप्त फुटेजों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में केवल एक ही व्यक्ति के शामिल होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है.

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