ETV Bharat / state

50 लाख की जमीन के फर्जी बैनामे के आरोप में एक गिरफ्तार, पुलिस को काफी समय से थी तलाश

फिरोजाबाद : जिले की थाना टूंडला पुलिस ने जमीन के फर्जी बैनामे के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 50 लाख रुपये कीमत की जमीन का फर्जी तरीके से विक्रयपत्र (बैनामा) करा दिया.

थाना टूंडला के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस टीम ने बुधवार को आगरा के रहने वाले आरोपी कुमर सैन उर्फ कमरूद्दीन को गिरफ्तार किया है.



थाना टूंडला के इंस्पेक्टर के मुताबिक, एक अगस्त 2025 को एक महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके पति के साथ षड्यंत्र कर धोखाधड़ी और बेईमानी की नियत से आरोपियों ने उसकी जमीन में से एक हिस्से का फर्जी विक्रयपत्र तैयार करा लिया.

महिला का आरोप है कि आरोपी ने जमीन मालिक के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए. रजिस्ट्री के दौरान जमीन मालिक की जगह अपना फोटो लगाया. स्वयं जमीन मालिक बनकर बैनामा किया. आरोप है कि पीड़ित पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपी रूपेश कुमार ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी.