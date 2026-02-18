ETV Bharat / state

50 लाख की जमीन के फर्जी बैनामे के आरोप में एक गिरफ्तार, पुलिस को काफी समय से थी तलाश

थाना टूंडला के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने बुधवार को आरोपी कुमर सैन को गिरफ्तार किया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 7:30 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जिले की थाना टूंडला पुलिस ने जमीन के फर्जी बैनामे के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 50 लाख रुपये कीमत की जमीन का फर्जी तरीके से विक्रयपत्र (बैनामा) करा दिया.

थाना टूंडला के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस टीम ने बुधवार को आगरा के रहने वाले आरोपी कुमर सैन उर्फ कमरूद्दीन को गिरफ्तार किया है.


थाना टूंडला के इंस्पेक्टर के मुताबिक, एक अगस्त 2025 को एक महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके पति के साथ षड्यंत्र कर धोखाधड़ी और बेईमानी की नियत से आरोपियों ने उसकी जमीन में से एक हिस्से का फर्जी विक्रयपत्र तैयार करा लिया.

महिला का आरोप है कि आरोपी ने जमीन मालिक के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए. रजिस्ट्री के दौरान जमीन मालिक की जगह अपना फोटो लगाया. स्वयं जमीन मालिक बनकर बैनामा किया. आरोप है कि पीड़ित पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपी रूपेश कुमार ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी.

उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी रूपेश कुमार को 16 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. विवेचना के दौरान कुमर सैन उर्फ कमरूद्दीन का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था.

पुलिस के मुताबिक, थाना टूण्डला में इस मामले में मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जमीन संबंधी फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है. दस्तावेजों में जालसाजी कर संपत्ति हड़पने वाले गिरोहों पर निगरानी रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : आगरा में फर्जी बैनामों का मामला, जाली दस्तावेजों से धोखाधड़ी करने वाले चार गिरफ्तार

Last Updated : February 18, 2026 at 7:40 PM IST

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
ONE ARRESTED IN FIROZABAD
FAKE LAND DEED IN FIROZABAD
FIROZABAD LATEST NEWS
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.