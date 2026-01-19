ETV Bharat / state

घर में घुसकर डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण, पड़ोसी पर आरोप, मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बड़ी खबर सामने आया है. यहां घर में घुसकर डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण किया गया.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में उस समय हड़कंप मच गया, जब डेढ़ साल की मासूम बच्ची घर से लापता हो गई. काफी देर दिखाई न देने पर परिजनों ने घर और आसपास क्षेत्र में उसकी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. इसी के साथ बच्ची की मां द्वारा पुलिस को एक शख्स के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार देर शाम उसकी डेढ़ साल की बच्ची घर पर थी और अचानक वह लापता हो गई. काफी देर तक दिखाई न देने पर बच्ची के परिजनों द्वारा घर और आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं मिली.

वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर घर के पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक शख्स पर बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि मुरादाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति पिछले कुछ महीनों से उनके पड़ोस में अकेले रह रहा था.

आरोप है कि 17 जनवरी की शाम करीब 5 बजे उनकी डेढ़ साल की बच्ची को उनके घर से चोरी कर ले गया. घटना के बाद से बच्ची के परिजन बेहद परेशान हैं और बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं. पीड़िता ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है.

वहीं पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैय साथ ही संदिग्ध व्यक्ति की भी तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार का कहना है कि मामले की गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है और बच्ची को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

HARIDWAR KIDNAPPING CASE
डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण
अपहरण का मामला पिरान कलियर
GIRL KIDNAPPED PIRAN KALIYAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.