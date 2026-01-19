ETV Bharat / state

घर में घुसकर डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण, पड़ोसी पर आरोप, मुकदमा दर्ज

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में उस समय हड़कंप मच गया, जब डेढ़ साल की मासूम बच्ची घर से लापता हो गई. काफी देर दिखाई न देने पर परिजनों ने घर और आसपास क्षेत्र में उसकी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. इसी के साथ बच्ची की मां द्वारा पुलिस को एक शख्स के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार देर शाम उसकी डेढ़ साल की बच्ची घर पर थी और अचानक वह लापता हो गई. काफी देर तक दिखाई न देने पर बच्ची के परिजनों द्वारा घर और आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं मिली.

वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर घर के पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक शख्स पर बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि मुरादाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति पिछले कुछ महीनों से उनके पड़ोस में अकेले रह रहा था.