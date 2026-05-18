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कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से डेढ़ साल के मासूम की मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रतगल गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई है.

one and a half year old boy died after being hit by a tractor trolley in Ratgal village of Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से डेढ़ साल के मासूम की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 9:44 PM IST

2 Min Read
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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रतगल गांव में एक दर्दनाक हादसे में डेढ़ साल के मासूम बच्चे की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई है. मृतक बच्चे की पहचान डेढ़ वर्षीय प्रशांत पुत्र विजयपाल और माता सीमा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सरपंच पर आरोप : जानकारी के अनुसार गांव में पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास के घर मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था. इसी दौरान ये हादसा हो गया. घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है. मृतक बच्चे की मां सीमा का आरोप है कि हादसे के बाद जब वे सीसीटीवी फुटेज देखने पूर्व सरपंच के घर पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया. परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास ने ट्रैक्टर चालक को मौके से भगा दिया.

मां का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

मामले की जांच शुरू : मामला सेक्टर-7 पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव रतगल का है. जांच अधिकारी परवीन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव रतगल में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजर-बसर करता है. मासूम प्रशांत अपने दो बड़े भाई-बहनों में सबसे छोटा था

one and a half year old boy died after being hit by a tractor trolley in Ratgal village of Kurukshetra
मां का रोते-रोते बुरा हाल (ETV Bharat)
one and a half year old boy died after being hit by a tractor trolley in Ratgal village of Kurukshetra
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

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