महोबा में 2.65 लाख रुपये की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार
अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र अहिरवार और उसका साथी पहले भी अपराधों में शामिल रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:44 PM IST
महोबा: जिले में पुलिस ने जाली करेंसी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी रेलवे स्टेशन परिसर में नकली नोट खपाने की फिराक में था. पुलिस ने मौके से 2.62 लाख रुपये की जाली करेंसी बरामद की है. जबकि उसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.
2.62 लाख रुपये के नकली नोट बरामद: मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल कस्बे का है. मुखबिर ने सूचना दी थी कि रेलवे स्टेशन के पास नकली नोट लेकर दो लोग घूम रहे हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव निवासी देवेंद्र अहिरवार को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान उससे 2.62 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए गए.
अंकुर की गिरफ्तार के लिए छापेमारी जारी: पूछताछ में देवेंद्र ने बताया कि नकली करेंसी उसे अंकुर नामक व्यक्ति ने दी थी. अंकुर पूर्व में भी नकली करेंसी के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस के अनुसार अंकुर इस समय फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
नकली नोट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गये: अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी और उसका साथी पहले भी अपराधों में शामिल रहे हैं. पुलिस ने बरामद नकली नोटों को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अंकुर पूर्व में फेंक करेंसी केस में जेल जा चुका है. इस समय फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
केस दर्ज, छापेमारी जारी: थाना कुलपहाड़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जाली करेंसी कहां से लाई गई और किस नेटवर्क के जरिए फैलाई जा रही थी. इसका पता लगाने के लिए पुलिस अन्य जगहों पर भी सुराग खंगाल रही है.
