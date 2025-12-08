ETV Bharat / state

महोबा में 2.65 लाख रुपये की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

2.62 लाख रुपये के नकली नोट बरामद ( Photo Credit: ETV Bharat )

महोबा: जिले में पुलिस ने जाली करेंसी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी रेलवे स्टेशन परिसर में नकली नोट खपाने की फिराक में था. पुलिस ने मौके से 2.62 लाख रुपये की जाली करेंसी बरामद की है. जबकि उसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है. 2.62 लाख रुपये के नकली नोट बरामद: मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल कस्बे का है. मुखबिर ने सूचना दी थी कि रेलवे स्टेशन के पास नकली नोट लेकर दो लोग घूम रहे हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव निवासी देवेंद्र अहिरवार को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान उससे 2.62 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए गए. जानकारी देतीं अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह (Video Credit: ETV Bharat)