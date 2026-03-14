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हापुड़ में व्यापारी हत्याकांड का पर्दाफाश; व्यापारी का मोबाइल और कपड़े बरामद, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

हापुड़ : थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 11 मार्च को व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक साथी युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मृतक के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतक का जला मोबाइल, अभियुक्त के जले हुए खून से सने कपड़े और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने शराब पिलाकर कुकर्म करने से गुस्सा होकर गला रेतकर हत्या की थी.

इस मामले में एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना बाबूगढ़ स्थित इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी गोदाम के ऊपर हिस्से में रहते थे. 11 मार्च को धारदार हथियार से गर्दन पर वारकर उनकी हत्या हुई थी. इस मामले का खुलासा करने के लिए टीम लगाई गई थीं. इस मामले में 10 घंटे के अंदर पुलिस को लीड मिल गई थी. शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक व्यक्ति द्वारा उसका शोषण किया गया था और घटना के दिन शराब पीकर भी प्रयास किया था, इसलिए उसने धारदार हथियार से हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है. आरोपी ने मोबाइल और खून से सने कपड़ों को नहर पर जला दिया था. उसकी निशानदेही पर वह भी बरामद कर लिए गए हैं. आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है. आरोपी को जेल भेजा जा रहा है.

