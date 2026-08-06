सहसपुर में 65 लाख लैंड फ्रॉड मामले में एक आरोपी अरेस्ट, कोटद्वार में बड़े गिरोह का पर्दाफाश
सहसपुर में 65 लाख लैंड फ्रॉड मामले में अब तक पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 7:40 PM IST
विकासनगर/श्रीनगर: जमीन दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में कोतवाली सहसपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने मामले में नामजद और लंबे समय से वांछित चल रहे एक और आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस अब तक कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
क्या है पूरा मामला?: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून द्वारा जनपद में वांछित और फरार अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है. मामले की शुरुआत 5 अप्रैल 2026 को हुई, जब हरबर्टपुर (विकासनगर) निवासी डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने कोतवाली सहसपुर में एक लिखित तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया था कि रजनीश सैनी, वीरू, दीपक (पुत्र मदन सिंह) और दीपक (पुत्र सुरेश) ने मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा. इन लोगों ने कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर जमीन के नाम पर उनसे 65 लाख रुपये ठग लिए. आरोप यह भी था कि जब वादी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.
प्राथमिक जांच और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद पुलिस ने धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 352 और 61(2) बी.एन.एस. (BNS) के तहत मुकदमा (सं.-77/2026) पंजीकृत किया था.
अन्य आरोपियों की स्थिति: मामले की विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी रजनीश सैनी को न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. एक अन्य आरोपी वीरू की मृत्यु हो चुकी है. आरोपी दीपक (पुत्र मदन सिंह)निवासी आसनपुल फतेहपुर को पुलिस पहले ही (5 अगस्त 2026 को) गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
आज (6 अगस्त 2026) पुलिस ने मामले के दूसरे वांछित अभियुक्त दीपक (पुत्र स्व. श्री सुरेश)उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम मेहुवाला खालसा, थाना विकासनगर को मेहुवाला खालसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले मे दूसरे वांछित आरोपी दीपक उम्र 28 पुत्र स्व सुरेश निवासी ग्राम मेहूवाला खालसा,थाना विकासनगर को मेहूवाला खालसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्दोवाला भेज दिया गया है.
कोटद्वार में गिरोह का पर्दाफाश: वहीं, कोटद्वार पुलिस ने घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले में उसके सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने-चांदी की ज्वैलरी, घटना में प्रयुक्त स्कूटी और चोरी के औजार भी बरामद किए हैं.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया गिरोह का सरगना राहत अली पहले संभावित घरों की रेकी करता था. घर के सदस्यों की दिनचर्या और आवाजाही पर नजर रखने के बाद मौका मिलने पर राहत अली घर में घुसकर चोरी करता था, जबकि अरुण और रिहान बाहर निगरानी करते थे. चोरी के सामान को बेचकर मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल आरोपी नशे की जरूरतें पूरी करने में करते थे.
पढे़ं- आधी रात हाईवे पर SSP का एक्शन, लापरवाही पर 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, चार को किया तलब
पढे़ं- पांच हजार रुपए के लिए घोंट दिया दोस्ती का गला, बेरहमी से किया मर्डर, आरोपी अरेस्ट