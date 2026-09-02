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हरिद्वार के जंगल में चीतल का शिकार, एक आरोपी गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

हरिद्वार: श्यामपुर रेंज के रसूलपुर क्षेत्र में चीतल के शिकार का मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मिलकर जंगल में एक चीतल को मार डाला. मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को दबोचा, फिर कोर्ट में पेश किया. जिसके उसे जेल भेज दिया गया है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है.

रसूलपुर क्षेत्र में चीतल का शिकार: वन विभाग के मुताबिक, विभाग को रसूलपुर क्षेत्र में एक चीतल के शिकार की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही श्यामपुर रेंज की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जांच और मौके पर की गई कार्रवाई के दौरान अशोक पुत्र प्यारे सिंह को हिरासत में लिया गया.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, उसके साथ कुछ अन्य लोगों के मौजूद होने की भी जानकारी मिली है, लेकिन कार्रवाई के दौरान वे मौके से फरार हो गए. वन विभाग अब फरार बताए जा रहे लोगों की पहचान करने और घटना में उनकी भूमिका की जांच में जुटा है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और मौके से संबंधित साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.