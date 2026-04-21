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कौशांबी में भरत यादव हत्याकांड; परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया, 48 घंटे बाद एक गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित की है. पत्नी ने मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की है.

पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से की मुलाकात.
पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से की मुलाकात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:44 PM IST

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कौशांबी : करारी थाना क्षेत्र के अड़ाहरा गांव में 19 अप्रैल को हुए भरत यादव हत्याकांड के लगभग 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अंतिम संस्कार नहीं किया गया है. भरत के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि अभी तक कोई उच्च अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया है. वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है.

अड़हरा गांव के रहने वाले छोटे लाल का बेटा भरत यादव गांव के ही अशोक पांडेय की लड़की को भाग ले गया था और कोर्ट मैरिज कर ली थी. भरत ने गांव भी छोड़ दिया था. अशोक पांडेय भरत से खुन्नस रखने लगा था. एक महीने पहले ही भरत यादव अपने घर लौटा था और गांव में ही रह रहा था. रविवार की देर रात अशोक पांडेय ने अपने बेटों के साथ मिलकर भरत यादव के ऊपर धारदार हथियार के हमला कर दिया.

भरत यादव वहीं लहूलुहान होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई. भरत यादव की मौत की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई. परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए. हत्या की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार क्षेत्राधिकार मंझनपुर और करारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो नाराज ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया.

पुलिस ने जबरन शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की कोशिश की तो ग्रामीण उग्र हो गई. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम के बाद जब शव परिजनों को सौंप दिया गया. नाराज परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने.

परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. मृतक भारत यादव की पत्नी प्रज्ञा पांडेय ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग किया है कि हत्या में शामिल अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. शासन पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे. वह बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करें. उसके पेट में पल रहे बच्चे और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पीड़िता ने आवास और 50 लाख रुपये की भी मांग की है.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया, मृतक के पिता की शिकायत पर तीन नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकार मंझनपुर के नेतृत्व में तीन टीमों को लगाया गया है.

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