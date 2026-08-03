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बलरामपुर में पत्नी-बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख रुपये के लेन-देन का था विवाद

जान देने से पहले बजरंगी गिरी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. जिसमें चंद्रभान गिरी को मौत का जिम्मेदार बताया था.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 6:59 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
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बलरामपुर : कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गोसाईपुरवा गांव में 31 जुलाई को परिवार को चार लोगों का शव मिला था. पुलिस की जांच में सामने आया है कि युवक ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों को मारने के बाद सुसाइड कर लिया था. युवक के मोबाइल में मिले एक वीडियो से पूरा मामला साफ हो गया है. पूरा विवाद 29 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर था. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसपी विकास कुमार ने बताया, बजरंगी गिरी ने अपने मित्र चंद्रभान गिरी निवासी ग्राम लालपुर थाना ललिया को करीब 29 लाख रुपये उधार दिए थे. काफी समय तक रुपये वापस न मिलने और लगातार मांग के बावजूद भुगतान न होने से परेशान होकर बजरंगी गिरी ने अपनी पत्नी कोमल (25), बेटी श्रद्धा (3) और बेटे जयदीप (1) की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने मामले का किया खुलासा. (Video Credit; Police Media cell)

घटनास्थल से पुलिस को अवैध तमंचे, कारतूस और अन्य साक्ष्य मिले थे. बजरंगी गिरी के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला है, जिसे बजरंगी ने जान देने से पहले रिकॉर्ड किया था. वीडियो में बजरंगी ने 29 लाख रुपये वापस न मिलने के लिए चंद्रभान गिरी को जिम्मेदार ठहराया है. वीडियो के आधार पर कोडरी घाट के पास से आरोपी चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी को गिरफ्तार किया गया है.

31 जुलाई को कमरे में मिला था खून से लथपथ शव.
31 जुलाई को कमरे में मिला था खून से लथपथ शव. (Photo Credit; Police Media cell)

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बजरंगी गिरी से 29 लाख रुपये लिए थे, लेकिन व्यापार में पैसा खर्च हो जाने के कारण वह समय पर लौटा नहीं सका. एसपी विकास कुमार ने बताया, आरोपी चंद्रभान से बजरंगी लगातार रुपये मांग रहा था और इसी तनाव के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में खुले नाले में गिरा तीन साल का बच्चा, घर के बाहर खेल रहा था, परिजनों ने किया हंगामा

Last Updated : August 3, 2026 at 7:10 PM IST

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