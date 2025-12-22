ETV Bharat / state

रांची में कैब लूट का प्रयास: एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

रांचीः राजधानी के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में रविवार देर रात कैब लूटने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, लोअर बाजार थाना क्षेत्र के करबला टैंक रोड निवासी दो युवकों, फरहान अंसारी और मोहम्मद साहब ने रात लगभग 10:45 बजे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निजी कंपनी की कैब बुक की थी. दोनों ने कैब चालक को लूटने की नीयत से लगभग दो घंटे तक पूरे रांची शहर में घुमाया.

इस दौरान आरोपियों ने चालक पर दबाव बनाते हुए उससे 34,000 रुपये नगद मंगवाने के लिए फोन कर अपने दोस्त को बुलाने पर मजबूर किया. जब कैब चालक के दोस्त ने मौके पर पैसा लाने के बाद लेनदेन का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसका विरोध करने लगे. इसी दौरान एक आरोपी ने पिस्तौल के बट से कैब चालक पर हमला कर दिया. भागने की कोशिश में फरहान अंसारी को लोगों की मदद से पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी मोहम्मद साहब पिस्तौल लेकर फरार हो गया.

फरहान की तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन और 8 एमएम की एक जिंदा गोली बरामद की गई. लोअर बाजार थाना में इस संबंध में कांड संख्या 329/25 दर्ज की गई है. मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)/35 के तहत दर्ज हुआ है. गिरफ्तार आरोपी फरहान अंसारी के खिलाफ पहले से भी छह आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने फरहान को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी मोहम्मद साहब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.