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गोड्डा में अवैध शराब की खेप के साथ एक गिरफ्तार, चार फरार, ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया तस्कर

गोड्डा में अवैध शराब पकड़ी गई, इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जबकि चार अन्य भाग निकले.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 3:00 PM IST

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गोड्डाः जिला गोड्डा में अवैध शराब के सिलसिले में ग्रामीणों के सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जबकि चार अपराधी किसी तरह भागने में सफल रहे. पकड़े गए शराब तस्कर के पास से पैंतालीस शराब की बोतले पकड़ी गई हैं. पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

क्या है पूरा मामला

गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना पुल के पास ग्रामीणों के द्वारा शराब तस्कर को पकड़ लिया गया. उसके पास से अवैध शराब जब्त की गई है. पकड़े गए आरोपी से नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल कुमार दास बताया जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है. उसके पास से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई.

जानकारी देते पथरगाम सर्किल इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

बिहार के भागलपुर का रहने वाला है आरोपी

पकड़ा गया शराब तस्कर सैनोगंटी थाना गोराडीह जिला भागलपुर (बिहार) का रहने वाला बताया जा रहा है. इस संदर्भ में उसने अपने अन्य चार साथियों का भी नाम बताया.

पुलिस ने अवैध शराब की पैंतालीस बोतलें, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया. जिन्हें औपचारिक रूप से पुलिस स्टेशन लाया गया. वहीं अन्य चारों फरार के विरुद्ध पुलिस की छापामारी जारी है.

चार अपराधी हथियार लहराते हुए भाग गए

ग्रामीणों ने बताया कि अन्य चार अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले. घटना की जानकारी सर्किल इंक्पेक्टर एन डी चौधरी ने दी, मौके पर बसंतराय थाना प्रभारी रामदेव भी मौजूद थे.

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