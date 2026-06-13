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गोड्डा में अवैध शराब की खेप के साथ एक गिरफ्तार, चार फरार, ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया तस्कर

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

गोड्डाः जिला गोड्डा में अवैध शराब के सिलसिले में ग्रामीणों के सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जबकि चार अपराधी किसी तरह भागने में सफल रहे. पकड़े गए शराब तस्कर के पास से पैंतालीस शराब की बोतले पकड़ी गई हैं. पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

क्या है पूरा मामला

गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना पुल के पास ग्रामीणों के द्वारा शराब तस्कर को पकड़ लिया गया. उसके पास से अवैध शराब जब्त की गई है. पकड़े गए आरोपी से नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल कुमार दास बताया जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है. उसके पास से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई.

जानकारी देते पथरगाम सर्किल इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

बिहार के भागलपुर का रहने वाला है आरोपी

पकड़ा गया शराब तस्कर सैनोगंटी थाना गोराडीह जिला भागलपुर (बिहार) का रहने वाला बताया जा रहा है. इस संदर्भ में उसने अपने अन्य चार साथियों का भी नाम बताया.