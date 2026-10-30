मेरठ में 1 करोड़ 37 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही थी तलाश

मेरठ में 1 करोड़ 37 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही थी तलाश
इंस्पेक्टर गौरव विश्नोई ने बताया कि पुलिस आरोपी के घर पर लगातार नजर रखी जा रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:10 PM IST
मेरठ : थाना सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से धोखाधड़ी और फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन को बेचने के मामले में कार्रवाई की है. आरोप है कि आरोपी ने व्यवसायिक ऋण के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख से अधिक की रकम हासिल की और उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस जमीन का सौदा करके बेच दिया.
इंस्पेक्टर गौरव विश्नोई ने बताया कि पुलिस काफी समय से आरोपी की तलाश कर रही थी. उसके घर पर लगातार नजर रखी जा रही थी. शुक्रवार को पुलिस को आरोपी अनिल कुमार के बारे में जानकारी मिली थी. उन्होंने बताया कि पता चला कि आरोपी को न्यू आर्य नगर और जेल चुंगी के आस-पास में देखा गया है. तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ कोई और मामला पूर्व में दर्ज नहीं मिला है.
पुलिस के मुताबिक, 30 मार्च 2026 को इस मामले में दिल्ली में स्थित एक निजी कंपनी के अधिकृत अधिकारी रोहित शर्मा ने थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी थी. आरोप था कि व्यवसायिक ऋण के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख 80 हजार 745 का ऋण लिया गया था.
उसके बाद पड़ताल में यह बात उजागर हुई कि उसने ऋण से संबंधित जमीन को कूटरचित एवं जालसाजीपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से फिर से बेचकर बैंक से धनराशि हड़प ली. जिसके बाद पुलिस ने वादी रोहित की तहरीर के आधार पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
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