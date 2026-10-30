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मेरठ में 1 करोड़ 37 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही थी तलाश

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : थाना सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से धोखाधड़ी और फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन को बेचने के मामले में कार्रवाई की है. आरोप है कि आरोपी ने व्यवसायिक ऋण के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख से अधिक की रकम हासिल की और उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस जमीन का सौदा करके बेच दिया.

इंस्पेक्टर गौरव विश्नोई ने बताया कि पुलिस काफी समय से आरोपी की तलाश कर रही थी. उसके घर पर लगातार नजर रखी जा रही थी. शुक्रवार को पुलिस को आरोपी अनिल कुमार के बारे में जानकारी मिली थी. उन्होंने बताया कि पता चला कि आरोपी को न्यू आर्य नगर और जेल चुंगी के आस-पास में देखा गया है. तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ कोई और मामला पूर्व में दर्ज नहीं मिला है.