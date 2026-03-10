ETV Bharat / state

सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म; जान से मारने की धमकी देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर : जिले के थाना बड़गांव क्षेत्र में बीते दो दिन पहले नाबालिग छात्रा (12) के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. थाना बड़गांव पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया है. मेडिकल जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी (24) ने घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. विरोध करने पर मारपीट की. आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि बीते 9 मार्च को थाना बड़गांव में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी. आरोप था कि जिला सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी छोटा ने उसकी नाबालिग पुत्री (12) के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.