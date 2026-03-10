ETV Bharat / state

सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म; जान से मारने की धमकी देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:48 PM IST

सहारनपुर : जिले के थाना बड़गांव क्षेत्र में बीते दो दिन पहले नाबालिग छात्रा (12) के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. थाना बड़गांव पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया है. मेडिकल जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी (24) ने घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. विरोध करने पर मारपीट की. आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि बीते 9 मार्च को थाना बड़गांव में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी. आरोप था कि जिला सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी छोटा ने उसकी नाबालिग पुत्री (12) के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.

पिता का आरोप है कि किसी को बताने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस आरोपी के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर लिया है.

उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिये निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त छोटा को बस अड्डा देवबंद से गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है.

संपादक की पसंद

