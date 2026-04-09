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लखनऊ में युवक की हत्या का खुलासा; 600 रुपये छीनने के बाद पीटकर मार डाला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि मोबाइल और पैसों के लालच और नशे में हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई. भा

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:15 PM IST

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लखनऊ : ​राजधानी के निगोहां इलाके के नंदौली गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक साथी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि उसके साथी ने 600 रुपये न देने के कारण युवक की हत्या की थी.

थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि मोबाइल और पैसों के लालच और नशे में हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई. भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, निगोहां पुलिस ने हत्या के आरोप में धनराज उर्फ टाटू को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान रैंकिश (22) ने उसके हिस्से की शराब पीने की कोशिश की थी, जिससे भड़के धनराज ने पहले उसके पैसे और मोबाइल छीने और फिर उसकी पिटाई की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.



​पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 6 अप्रैल को रैंकिश और उनका एक साथी नंदकिशोर उसके साथ मजदूरी करने गए थे. काम के बाद तीनों ने शराब पी. नंदकिशोर घर चला गया, लेकिन रैंकिश और धनराज ने निगोहां में दोबारा शराब खरीदी. धनराज का आरोप है कि रैंकिश अपनी शराब जल्दी खत्म कर उसके हिस्से की भी शराब पीने की कोशिश करने लगा. इसी बात पर गुस्साए धनराज ने रैंकिश से उसके 600 रुपये और मोबाइल छीन लिए. जब रैंकिश ने विरोध किया, तो धनराज ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके सीने व पेट पर तब तक लात-घूंसे बरसाए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई.



​रैंकिश के परिजनों ने बताया कि वह 12 घंटे से लापता था. उसका शव घर से करीब 6 किलोमीटर दूर बाबू खेड़ा रोड पर गैस गोदाम के पास मिला था. अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे शॉक के कारण रैंकिश की मौत हुई. शरीर के आंतरिक अंगों में गंभीर चोटें आई थीं.

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