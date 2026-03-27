ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में युवक की हत्या का खुलासा; प्रेम प्रसंग के विवाद में फावड़े से किया था हमला, आरोपी गिरफ्तार

फर्रुखाबाद में युवक की हत्या का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )