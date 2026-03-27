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फर्रुखाबाद में युवक की हत्या का खुलासा; प्रेम प्रसंग के विवाद में फावड़े से किया था हमला, आरोपी गिरफ्तार

सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा ने बताया कि पिता रामनिवास की तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा.

फर्रुखाबाद में युवक की हत्या का खुलासा
फर्रुखाबाद में युवक की हत्या का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 7:30 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिला में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गैसिंगपुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग के विवाद में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था.

सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा ने बताया कि घटना 23 मार्च की रात की है. जब लाखन (32) अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था. परिवार के अन्य सदस्य अंदर कमरे में थे. सुबह करीब साढ़े पांच बजे परिजन जब उसे जगाने पहुंचे तो लाखन का खून से लथपथ शव मिला था.

सूचना पर परिजन और आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए. पास जाकर देखने पर उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से गहरे वार के निशान मिले. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

मृतक के पिता रामनिवास की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नितुल पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका एक विधवा महिला से प्रेम संबंध था. लेकिन बाद में वह महिला लाखन से बातचीत करने लगी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और झगड़ा हुआ था.

आरोपी ने यह भी बताया कि लाखन ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. जिससे वह खुन्नस में था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर सोते समय लाखन पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी. सीओ अजय वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, अंदर सोते रहे घरवाले

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