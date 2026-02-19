ETV Bharat / state

अमेठी में किसान की हत्या का खुलासा; चुनाव लड़ने को लेकर चल रहा था मनमुटाव, पर्स गिरने से खुला राज

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, सरवरणन टी ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 5:06 PM IST

अमेठी : मोहनगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के लीही गांव में एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, बाइक बरामद कर ली है. पुलिस का दावा है कि चुनाव लड़ने को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था.

पुलिस अधीक्षक, सरवरणन टी ने गुरुवार को बताया कि 15 फरवरी को थाना मोहनगंज के रहने वाले जगदीश की ओर से थाने पर लिखित सूचना दी गई थी कि 14 फरवरी को उसके पिता शिव प्रसाद रोज की तरह घर से खाना खाकर ट्यूबवेल की रखवाली के लिये छप्पर में सो रहे थे, तभी रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पिता के सिर पर गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी. जिस पर मोहनगंज थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिये टीम लगाई गई थी. सीओ तिलोई के नेतृत्व में घटना के आवरण के लिए पुलिस टीम काम रही थी. इस बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार अभियुक्त महेश कुमार (35) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने चुनावी रंजिश एवं मृतक की ओर से दी गई धमकी के कारण हत्या कर दी थी. हत्या के समय बाइक का इस्तेमाल किया था. लोहे की सरिया से वार करते समय मृतक ने उसके दाहिने हाथ की अंगुली को मुंह से काट लिया था, जिससे आरोपी के हाथ से सरिया जमीन पर गिर गया था.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुल्हाड़ी एवं हंसिया से सिर व चेहरे पर कई बार वार किए, जिससे शिवप्रसाद की मृत्यु हो गई. इस दौरान लोहे की सरिया मौके पर ही छूट गई. भागते समय उसकी जैकेट से पर्स वहीं गिर गया था. आरोपी बाइक से नहर की ओर आया और अपने कपड़े व जूते फेंक दिये.

पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन ही कुल्हाड़ी, लोहे की सरिया व पर्स बरामद कर लिया गया था. बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मोहनगंज पुलिस की ओर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

