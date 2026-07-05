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एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम पर बना डाली फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां, एक आरोपी गिरफ्तार

पौड़ी: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल करने वाले बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक आरोपी को दबोचा है. आरोपी के कब्जे से विश्वविद्यालय की फर्जी अंकतालिकाएं, कूटरचित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख बरामद हुए हैं. वहीं, पुलिस अब इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जय सिंह चौहान ने मार्च महीने में श्रीनगर कोतवाली में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत युवाओं की डिग्री एवं अंकतालिकाओं की प्रतियां सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय भेजी गई थीं.

जांच के दौरान इन दस्तावेजों का विश्वविद्यालय के मूल अभिलेखों से मिलान किया गया, लेकिन कई डिग्रियां और अंकतालिकाएं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा सकीं. जांच में ये भी सामने आया कि अलग-अलग विभागों से संबंधित कई अन्य डिग्रियां और मार्कशीट भी संदिग्ध पाई गईं, जिनका विवरण विश्वविद्यालय के आधिकारिक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था.

इससे विश्वविद्यालय प्रशासन को आशंका हुई कि कुछ लोगों की ओर से युवाओं को फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल नौकरी समेत अन्य कार्यों में किया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक ने इसकी पूरी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति को दी.

वहीं, कुलपति के निर्देश पर श्रीनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय के नाम, अंकतालिकाओं, उपाधि प्रारूपों, विश्वविद्यालय की आधिकारिक मोहरों और संबंधित अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों का अवैध रूप से निर्माण कर उन्हें असली दस्तावेजों के रूप में विभिन्न स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस शिकायत के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं 318(4), 336(3), 336(4), 338 एवं 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही विवेचना शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी एसएसपी सर्वेश पंवार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए.