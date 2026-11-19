ETV Bharat / state

विधायक भूषण बाड़ा के विरुद्ध गलत गवाही दिलाने की साजिश में एक आरोपित गिरफ्तार, सिमडेगा पुलिस की कार्रवाई

सिमडेगा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

सिमडेगा: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ गलत गवाही दिलाने के लिए नाबालिग बच्ची का अपहरण, डराने-धमकाने और दबाव बनाने के गंभीर मामले में सिमडेगा पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप तिर्की, को रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र स्थित जोन्हा फॉल के जंगल से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस दौरान एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है. वहीं मामले का दूसरा नामजद अभियुक्त अभिषेक भारती अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसे डराने-धमकाने व दबाव बनाकर सिमडेगा विधायक के विरुद्ध गलत बयान देने और गवाही दिलाने का आरोप लगाया गया था.