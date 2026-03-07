ETV Bharat / state

कैंसर की गंभीर बीमारी का सरकारी व्यवस्था में इलाज पर बड़ा प्रश्नचिह्न! बिना मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट रिम्स का सुपरस्पेशलिटी विंग

रिम्स का ओंकोलॉजी सुपरस्पेशलिटी विंग बिना मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट का चल रहा है.

oncology superspeciality wing of RIMS running without medical oncologist In Ranchi
रिम्स का ऑन्कोलॉजी विभाग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 6:21 PM IST

रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

रांची: झारखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अपनी चिंता जताई. जिसमें हर जिला अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन और सभी मेडिकल कॉलेज में पेट-स्कैन मशीन के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया है.

दूसरी ओर स्थिति यह है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ऑन्कोलॉजी सुपरस्पेशलिटी में एक भी मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट नहीं है. यह स्थिति तब है जब किसी भी कैंसर रोग के इलाज में सबसे पहले जिस विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत पड़ती है तो वह मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट ही होता है.

डॉ हिरेन्द्र बिरुआ का बयान (Etv Bharat)

हैरत की बात यह भी है रिम्स ऑन्कोलॉजी सुपरस्पेशलिटी का यह हाल तब है जब रिम्स में अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवा को एडवांस बनाने की योजनाएं बनाई जा रही है.

रिम्स में कार्डियोलॉजी को छोड़ बाकी की स्थिति ठीक नहीं

केंद्रीय सहायता से रिम्स में कार्डियोलॉजी, चाइल्ड सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और किडनी/यूरोलॉजी की बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू की गई. अगर कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी को छोड़ दें तो बाकी का कोई भी सुपर स्पेशलिटी सेवा उस मुकाम को हासिल नहीं कर सका जिसकी परिकल्पना की गई थी.

रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक कहते हैं हम अपनी सुपर स्पेशलिटी सेवा को और अधिक एडवांस करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं. ऑन्कोलॉजी में मेडिकल या मेडिसिनल ओंकोलॉजिस्ट नहीं रहने की स्थिति को दुखद बताते हुए डॉ हिरेन्द्र बिरुआ कहते हैं कि जब इसके लिए वैकेंसी निकाली गई तो एक भी आवेदन नहीं आया, यह दुःखद स्थिति है.
आखिर रिम्स को क्यों मेडिसीनल ओंकोलॉजी योग्य,अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा है. इशारों इशारों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरकारी व्यवस्था पर बहुत कुछ इशारा कर जाते हैं.

मशीन खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में- मेडिकल सुपरिटेंडेंट

रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिरेन्द्र बिरुआ ने कहा कि कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज और जांच के लिए कई संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है. रेडिएशन के लिए मशीन की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसका टेंडर और L-1 हो चुका है वहीं पेट स्कैन मशीन खरीद की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसी तरह कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के इलाज के लिए एडवांस सेंटर बनाने की भी योजना बन रही है.

इन तमाम दावों और रिम्स को एडवांस मेडिकल संस्थान बनाने के कोशिशों के बीच सवाल अपनी जगह कायम है कि बिन डॉक्टर्स कैसे होगा कैंसर जैसे जानलेवा रोग का इलाज.

