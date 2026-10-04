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Special : कभी तालियों-सीटियों से गूंजता था हॉल...अब वीरान, मल्टीप्लेक्स के दौर में इतिहास बने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर

जोधपुर: कभी दर्शकों की तालियों और ​सीटियों से गूंजने वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर अब भारत में लगातार इतिहास बनते जा रहे हैं. कमोबेश ऐसे ही हालात जोधपुर के हैं. जोधपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, किलों और खान-पान के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इस शहर के इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है, जो अब केवल पुरानी पीढ़ी की स्मृतियों में दर्ज है.

50 साल तक पहला दिन पहला शो : चंद्रप्रकाश की उम्र अभी 86 वर्ष है. वो बताते हैं कि 1946 में पेरेंट्स के साथ मूवी देखी थी. इसके बाद शौक लग गया. 1950 से 11 साल की उम्र से अकेले फिल्में देखने लगा. उनका नियम था कि वो हर फिल्म के पहले दिन और पहला शो देखते थे. इसी क्रम में उन्होंने 2000 में आई ऋतिक रोशन की 'कहो ना प्यार है' अंतिम मूवी देखी थी. इन 50 सालों में उन्होंने हजारों फिल्में देखीं. पहले मनोरंजन का साधन सिर्फ सिनेमा था, जिसके प्रति लोगों की दिवानगी थी.

फिल्मों के शौकिन चंद्रप्रकाश दवे बताते हैं कि उन्होंने 50 साल तक जोधपुर के किसी भी टॉकीज में लगने वाली हर फिल्म का पहला शो देखा है. सबसे पहला सिनेमा 1936 में शुरू हुआ था, जिसका नाम था गोपाल टॉकीज. इसके बाद चारभुजा टॉकीज शुरू हुआ था. 1950 में आनंद सिनेमा बना था. इसके बाद स्टेडियम सिनेमा, दर्पन, ओलंपिक, मिनर्वा, चित्रा, नसरानी, गिरधर मंदिर, कोहिनूर, ओलंपिक और कल्पतरु जैसे सिनेमा घर थे, जो आजादी के बाद बने और चले. 2015 तक कोहिनूर, आनंद और नसरानी सिनेमा चलते रहे थे. इस दौरान मल्टीप्लेक्स का दौर आ गया था. आनंद सिनेमा को तो दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड भी मिला था.

घंटों पहले लाइन में लगना पड़ता : शहर में आज भी कुछ सिंगल स्क्रिन सिनेमा खड़े हैं, जिन्हें देख सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी यह कितने आबाद रहे होंगे. आज शहर में आलीशान मल्टीप्लेक्स ही हैं, जहां रिक्लाइनर सीटें, डॉल्बी एटमॉस साउंड का मजा ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लिया जा सकता है. वहीं, उस दौर में पहले दिन पहले शो के लिए घर से घंटों पहले निकल कर लाइन में लगना पड़ता था. काउंटर से टिकट मिल जाता तो मजा दोगुना हो जाता था. तब सिल्वर, गोल्डन व डायमंड जुबली होने पर फिल्मों की शिल्ड टॉकीज को निर्माता देते थे.

जोधपुर का यह इतिहास है शानदार सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों का. यहां आजादी से एक दशक पहले सिनेमा आ गया था. मूक फिल्मों के साथ-साथ जोधपुर के लोगों ने यहां के सिनेमाघर में पहली बोलती फिल्म आलमआरा भी देखी हैं. 2000 तक जोधपुर के टॉकीज में शहर की धड़कने कहानियों के साथ धड़कती थी. 80 और 90 के दशक में जोधपुर के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का जो जादू था, वह आज की पीढ़ी के लिए केवल एक अचरज भरी कहानी है.

मिनर्वा टॉकीज अब मार्केट (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

उन्होंने बताया कि जोधपुर में बाहर से भी लोग फिल्में देखने आते थे. उन्होंने देव आनंद की फिल्म सीआईडी 19 बार देखी थी. एक फिल्म देखने गए तो उनको गिफ्ट में रुमाल मिले थे. स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया इंस्पेक्टर के पद से ​सेवानिवृत हुए दवे ने बताया कि 1959 में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए इंटरव्यू था, लेकिन उस दिन चिराग कहां रोशनी कहां फिल्म लगी थी, पहला दिन पहला शो देखना था, इसलिए इंटरव्यू छोड़ कर वहां चला गया था. उन्होंने बताया कि 1980 में कोहिनूर सिनेमा बना तो पहली फिल्म मिस्टर नटवरलाल लगी थी और उन्होंने पहला शो देखा था.

दर्पण सिनेमा तब और अब (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

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वो दौर अलग था, जनता का स्वागत होता था : नसरानी सिनेमा का संचलक युसूफ खान ने बताया कि वे 40 साल से इस लाइन में हैं. 1985 में नसरानी सिनेमा बनाया था. मल्टीप्लेक्स का दौर आया तो हमने पूरा सिनेमा बदल दिया और चार स्क्रीन शुरू कर दी. 2000 से पहले का दौर था अलग था, लोग ​अपने हीरो को बड़े पर्दे पर देखने आते थे.

जनता का स्वागत होता था. वह खूबसूरत और प्यारा दौर था, लेकिन उसकी बराबरी नहीं हो सकती. उस समय के सिंगल स्क्रीन में सीटें 1400 से अधिक थीं. पहले फिल्में 100 दिन पूरी करती थी तो सेलिब्रेशन होता था. अभी सिंगल स्क्रीन के टॉकीज आनंद, कल्पतरु पूरी तरह बंद हो गए हैं. बाकी सब मल्टीप्लेक्स ही चल रहे हैं. इसकी वजह मोबाइल, टीवी, ओटीटी हैं.

कोहिनूर सिनेमा तब और अब (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

1400 की कैपेसिटी, 2700 टिकट बेची : नसरानी सिनेमा में 25 साल तक टिकट बुकिंग करने वाले करण सिंह ने बताया कि उस समय शो का समय तय था- 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और रात 9 बजे. नई फिल्म लगती तो दो-दो घंटे पहले लोगों की लाइन लगती थी. बुकिंग करने वालों की भी बड़ी इज्जत होती थी. कहीं जाते तो बहुत सम्मान मिलता था. करण सिंह ने बताया कि नसरानी सिनेमा की कैपेसिटी 1400 की थी. 2001 में 'गदर : एक प्रेमकथा' आई थी. उस दिन अमावस्या की छुट्टी होने से हमने एक शो में 2785 टिकट बेचे थे. लोग नीचे बैठकर और खड़े होकर भी फिल्म देख रहे थे. आजकल तो आनलाइन बु​किंग होती है तो काउंटर खाली रहते हैं.

गिरधर मंदिर तब और अब (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

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एक टॉकीज ही बदला बाकी सब बंद : एक दर्जन सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले शहर में नसरानी एक मात्र टॉकीज था, जिसके संचालकों ने इसे मल्टीप्लेक्स में बदला. बाकी सबने बंद कर दिए. जहां पहले हर शुक्रवार को किसी उत्सव जैसा माहौल होता था, आज वो वीरान हैं. कुछ तो खंडहर हो चुके हैं. इनमें आंनद सिनेमा और कल्पतरु तो बरसों से बंद हैं. स्टेडियम में मॉल का निर्माण अधूरा पड़ा है. चारभुजा में मार्केट बन चुका है. मिनर्वा, दर्पण, कोहिनूर, गिरधर मंदिर, चित्रा मॉल और मार्केट में तब्दिल हो चुके हैं. ओलंपिक सिनेमा की जगह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बन चुका है.

ओलंपिक टॉकीज तब और अब (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

1939 में बना स्टेडियम, 47 में मिनर्वा : जोधपुर में तत्कालीन महाराजा ने उम्मेद स्टेडियम के पास स्टेडियम नाम से सिनेमा बनाया था, जिसके मुख्य द्वार पर छितर के पत्थर से नक्काशी की गई थी. 1939 में शुरू हुए इस सिनेमा में मखमली पर्दा लगाया था, जिसमें सोहराब मोदी की फिल्म 'पुकार' लगी थी. उस समय बालकनी का टिकट एक रुपए था.

बंद पड़ा कल्पतरु, स्टेडियम, आनंद सिनेमा घर (Source: Santosh Goswami (Facebook))

इसी तरह मिनर्वा 1947 में शुरू हुआ था, जो मुख्य सड़क पर था. उसमें पहली फिल्म 'भक्त ध्रुव' लगी थी. इसका प्रिमियर भी यहीं हुआ था. 1990 के बाद यह बंद हो गया था. नई सड़क पर गिरधर मंदिर बना था. दिलीप कुमार का 75वां जन्मदिवस इस टॉकीज में मनाया था, तब उनकी 11 फिल्में लगातार यहां लगी थीं.

नसरानी पहले सिंगल स्क्रीन अब मल्टीप्लेक्स (Source: Santosh Goswami (Facebook) and ETV Bharat Jodhpur)

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