बिहार के इस गांव में कभी तबले की थाप पर खनका करते थे घुंघरू, आज घर-घर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर
भागलपुर के विशाल गांव ने बदनाम पहचान छोड़ शिक्षा चुनी, आज वहां से दर्जनों अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर निकल रहे हैं. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 13, 2026 at 7:41 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में कभी घुंघरुओं की खनक और तबले की थाप से जिस गांव की पहचान होती थी, आज उसी गांव में किताबों से पढ़ाई की आवाज सुनाई देती है. कभी दूर-दराज से लोग यहां आते थे और गांव का नाम एक बदनाम पहचान से जुड़ गया था. लेकिन वक्त बदला, लोगों की सोच बदली और युवाओं ने शिक्षा को बदलाव का हथियार बना लिया.
बदनामी से सफलता का सफर
आज इसी गांव से अधिकारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और दूसरे सरकारी कर्मचारी निकले हैं. हालांकि पुरानी पहचान का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आज भी शादी-विवाह जैसे सामाजिक मामलों में कुछ परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
ये कहानी है भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड की प्यालापुर पंचायत के विशाल गांव की, जिसने बदनामी से निकलकर शिक्षा और रोजगार के जरिए अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की. करीब तीन दशक पहले तक इस गांव की पहचान आज जैसी नहीं थी. गांव का नाम एक ऐसे पारंपरिक पेशे से जुड़ा था, जिसकी वजह से दूर-दराज के लोग यहां पहुंचते थे.
पुरानी पहचान से दूरी
गांव में घुंघरुओं और तबले की आवाज सुनाई देती थी और धीरे-धीरे यही पहचान पूरे गांव के नाम के साथ जुड़ गई. लोगों की नजर में गांव की एक अलग छवि बन गई थी.गांव के लोगों को भी महसूस होने लगा था कि अगर यही पहचान आगे भी बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल खड़ी होगी.
फिर गांव में विरोध शुरू हुआ, खासकर युवाओं ने इस पुरानी व्यवस्था से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन सिर्फ विरोध से गांव नहीं बदल सकता था. बदलाव के लिए रास्ता चाहिए था और विशाल गांव को वह रास्ता शिक्षा में दिखाई दिया.
अर्जुन मंडल गांव के पहले ग्रेजुएट
करीब 1960 के आसपास अर्जुन मंडल गांव के पहले ग्रेजुएट बने. उन्होंने साहेबगंज डिग्री कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की. उस दौर में गांव से उच्च शिक्षा हासिल करना अपने आप में बड़ी बात थी. गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू करने के बाद दिघी स्कूल और फिर कॉलेज तक पहुंचने वाले अर्जुन मंडल ने पढ़ाई पूरी की, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी.
इसके बाद उन्होंने नौकरी के इंतजार में बैठने के बजाय बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया. अर्जुन मंडल ने विशाल गांव के साथ राजगांव और आसपास के इलाकों में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. कई विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य किया. उनका मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि गांव में शिक्षा का माहौल बनाना था.
युवाओं ने पढ़ाई को माना भविष्य का रास्ता
अर्जुन मंडल लोगों को समझाते थे कि अगर गांव की पहचान बदलनी है तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना होगा. धीरे-धीरे इसका असर दिखाई देने लगा, जिन परिवारों में शिक्षा को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वहां के बच्चे भी स्कूल जाने लगे. गांव के युवाओं ने पढ़ाई को अपना भविष्य बनाने का रास्ता माना और सरकारी नौकरी को लक्ष्य बनाकर तैयारी शुरू की.
इसी दौर में आदिवासी समाज से आने वाले चंदा किस्कू चांद गांव के लिए बड़ी मिसाल बने. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 1970 में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की और पुलिस सेवा में पहुंचे. बाद में रांची से एसएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए.
चंदा किस्कू की सफलता ने दिखाई नई राह
चंदा किस्कू की सफलता ने गांव के युवाओं को यह भरोसा दिया कि गांव से निकलकर भी अधिकारी बना जा सकता है. उन्होंने भी युवाओं को शिक्षा हासिल करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया. इसके बाद सफलता की यह कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई.
बिहारी लाल मंडल कस्टम कमिश्नर बने. गांव के दूसरे युवाओं ने भी पुलिस, प्रशासन, रेलवे, शिक्षा और दूसरे विभागों में अपनी जगह बनाई. ग्रामीणों के मुताबिक गांव से यूपीएससी और बीपीएससी में सफलता हासिल करने वाले लोग निकले. डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी, रेलवे अधिकारी, बैंक अधिकारी, शिक्षक और पुलिसकर्मी बनने वाले युवाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई.
गांव के कई युवाओं ने हासिल की सफलता
वर्ष 1986 में शिक्षक राजकपूर मंडल ने भी युवाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली. उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक बनने के बाद उन्होंने बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. इसके बाद 1990 के दशक में गांव से कई युवाओं की सफलता सामने आई.
अभय मंडल कमिश्नर बने, रणधीर मंडल इंजीनियर बने, पवन मंडल डीएसपी बने, सुदर्शन मंडल पुलिस सेवा में पहुंचे. चंद्रकांत मंडल रेलवे में स्टेशन मास्टर रहे. दीनानाथ मंडल, नागेंद्र मंडल और संजय मंडल जैसे युवाओं ने पुलिस विभाग में दारोगा के रूप में सेवा दी.
युवाओं की सफलता ने बदली गांव की सोच
एक-एक सफलता ने गांव की सोच बदलने का काम किया. पहले जहां बच्चों के भविष्य को लेकर सीमाएं थीं, वहीं अब माता-पिता बच्चों को पढ़ाकर अधिकारी बनाने का सपना देखने लगे. गांव में शिक्षा की चर्चा होने लगी. बच्चों के हाथ में किताबें आईं और युवाओं के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लक्ष्य आने लगे.
शिक्षा के साथ गांव की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया. 1960 के आसपास गांव में कई परिवार बेहद साधारण परिस्थितियों में रहते थे. लोग सिरकी यानी टेंटनुमा घरों में भी रहते थे, किसान राजेंद्र मंडल ने गांव में शुरुआती पक्के मकानों में से एक बनाया. इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरती गई और पक्के मकान बनने लगे.
90 के दशक में बदलाव की रफ्तार हुई तेज
वर्ष 1994 के आसपास गांव में बदलाव की रफ्तार और तेज हुई. शिक्षा और नौकरी की वजह से परिवारों की स्थिति सुधरी. गांव के युवा बाहर निकलकर शहरों में पढ़ने और नौकरी करने लगे. इसका असर गांव के रहन-सहन पर भी पड़ा. आज विशाल गांव में नई पीढ़ी पुरानी पहचान से खुद को अलग देखती है.
गांव के छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं. कोई स्नातक कर रहा है तो कोई स्नातकोत्तर की पढ़ाई. कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कोई तकनीकी शिक्षा के जरिए अपना भविष्य बनाने की कोशिश में है.
अर्जुन मंडल हैं युवाओं की प्रेरणा
गांव के छात्र मोहित कुमार मंडल अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं. उनके लिए अर्जुन मंडल सिर्फ गांव के पहले ग्रेजुएट नहीं, बल्कि प्रेरणा हैं. मोहित बताते हैं कि अर्जुन मंडल के जीवन से उन्हें यह सीख मिली कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, शिक्षा के जरिए बदलाव लाया जा सकता है. इसी प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजी विषय को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाया.
इतने बदलाव के बावजूद भी विशाल गांव की कहानी सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं है. गांव के लोग मानते हैं कि पुरानी पहचान का दाग पूरी तरह मिटा नहीं है. आज भी शादी-विवाह के समय कुछ परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
पुरानी पहचान का दाग बरकरार
ग्रामीणों के मुताबिक जब किसी परिवार के लिए रिश्ता खोजा जाता है तो कभी-कभी गांव की पुरानी पहचान का जिक्र सामने आ जाता है. यानी शिक्षा और नौकरी के जरिए गांव ने लंबा सफर भले ही तय कर लिया है, लेकिन समाज की सोच में मौजूद पुरानी छवि को पूरी तरह खत्म करना अभी भी एक चुनौती है.
फिर भी पिछले कई दशकों में जो बदलाव आया है, वह किसी मिसाल से कम नहीं है. जिस गांव का नाम कभी बदनाम था, आज उसी गांव से निकले लोग सरकारी पदों पर हैं. गांव के बच्चों के सामने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और पुलिसकर्मी बनने के उदाहरण मौजूद हैं.
झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से रिश्ता
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के परिवार का रिश्ता भी इसी गांव से जुड़ा है. उनकी बेटी का विवाह गांव के सफल सरकारी अधिकारी चंदा किस्कू चांद के परिवार में हुआ था. यह रिश्ता भी गांव के सामाजिक बदलाव की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है.
अर्जुन मंडल अब इस दुनिया में नहीं हैं, वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के दौरान लगे पहले लॉकडाउन के समय उन्हें लकवा मार गया था और बीमारी के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया. उनके दो बेटे वर्तमान में बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.
बदलाव आज भी जारी
अर्जुन मंडल ने जिस बदलाव की शुरुआत की थी, वह उनके जाने के बाद भी आज तक जारी है. आज विशाल गांव में कई घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं. कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज में है और कोई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूसरे शहरों में काम कर रहा है.
अर्जुन मंडल के छोटे भाई दशरथ मंडल बताते हैं कि मेरे बड़े भाई अर्जुन मंडल गांव के पहले पढ़े-लिखे लोगों में से थे. करीब 1960 के आसपास उन्होंने साहेबगंज डिग्री कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी. उस समय गांव में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं था और उच्च शिक्षा हासिल करना भी बहुत मुश्किल था.
गांव के बच्चों के लिए बनाया रास्ता
दशरथ बताते हैं कि तमाम विषमताओं का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई. इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो कम से कम गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनके लिए रास्ता जरूर बनाया जाएगा.
अर्जुन मंडल ने अपने गांव के साथ आसपास के गांवों में भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. उनका हमेशा यही कहना था कि गांव की स्थिति बदलनी है तो बच्चों को शिक्षित करना होगा. उस समय गांव की जो पहचान थी, उससे वह भी दुखी रहते थे और चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी उस पहचान से बाहर निकले.
बच्चों को पढ़ने के लिए किया प्रेरित
अर्जुन मंडल ने कई बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया. उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आगे चलकर नौकरी में गए और अलग-अलग पदों पर पहुंचे. आज गांव में जो शिक्षा का माहौल दिखाई देता है, उसमें अर्जुन मंडल की मेहनत और सोच का बड़ा योगदान है.
"2020 में लॉकडाउन के दौरान उन्हें लकवा मार गया था और कुछ दिनों की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा को लेकर जो सोच गांव में पैदा की थी, उसका असर आज भी दिखाई देता है.”- दशरथ मंडल, अर्जुन मंडल के छोटे भाई
गांव की पहचान से मिली परेशानी और बदनामी
वहीं गांव के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार मंडल कहते हैं कि विशाल गांव में पहले शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं था. एक समय गांव की पहचान ऐसी थी, जिसे लेकर लोगों को सामाजिक रूप से काफी परेशानी और बदनामी झेलनी पड़ती थी. धीरे-धीरे गांव के लोगों ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास शुरू किया.
उन्होंने बताया कि, शिक्षा इस बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बनी. अर्जुन मंडल जैसे लोगों ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और बाद में गांव के दूसरे शिक्षकों ने भी इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया. जब गांव का कोई बच्चा पढ़कर नौकरी में जाता था तो उसका असर दूसरे परिवारों पर भी पड़ता था.
बदलाव से शिक्षा के प्रति बढ़ी जागरूकता
निर्भय कुमार के मुताबिक लोगों को लगने लगा कि अगर हमारा बच्चा भी पढ़ेगा तो वह अधिकारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है. इसी सोच के कारण गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती गई. आज स्थिति यह है कि गांव के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं.
निर्भय बताते हैं कि पहले लोग गांव की पहचान को लेकर बात करने से बचते थे, लेकिन अब जब गांव के बच्चे नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के भीतर आत्मविश्वास आया है. हालांकि पुरानी पहचान का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. खासकर शादी-विवाह के समय कुछ परिवारों को अभी भी पुराने इतिहास के कारण सवालों का सामना करना पड़ता है.
"पहले लोग गांव की पहचान को लेकर बात करने से बचते थे, लेकिन अब जब गांव के बच्चे नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के भीतर आत्मविश्वास आया है. पुरानी पहचान का असर तो अब भी है थोड़ा-बहुत. हमारा मानना है कि आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और सफलता ही इस पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म करेगी."- निर्भय कुमार मंडल, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, विशाल
दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया
गांव के ही मोहित कुमार कहते है कि मैंने अर्जुन मंडल के बारे में अपने गांव के लोगों और बुजुर्गों से बहुत कुछ सुना है. मेरे लिए वह सिर्फ गांव के पहले ग्रेजुएट नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा का रास्ता चुना और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया.
मोहित बताते हैं कि आज हम लोग आसानी से कॉलेज जाते हैं, किताबें मिलती हैं और पढ़ाई के कई साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय गांव से निकलकर उच्च शिक्षा हासिल करना बहुत बड़ी बात थी. अर्जुन मंडल ने अंग्रेजी विषय से स्नातक किया और बाद में बच्चों को भी पढ़ाया.
किसी भी हाल में शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ने की सीख
मोहित के मुताबिक अर्जुन मंडल की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तब भी आपको शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए. वे कहते हैं कि मैं खुद अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूं और अर्जुन मंडल को अपना रोल मॉडल मानता हूं. उनसे मुझे यह प्रेरणा मिलती है कि गांव की पुरानी पहचान से अलग अपनी पहचान बनानी है तो शिक्षा सबसे मजबूत माध्यम है.
आज हमारे गांव से कई लोग सरकारी नौकरी में हैं, पुलिस और प्रशासन में गए हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं. जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.
"मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और आगे ऐसा काम करूं जिससे मेरे परिवार के साथ-साथ मेरे गांव का नाम भी सम्मान से लिया जाए. अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि गांव ने शिक्षा के जरिए जो बदलाव शुरू किया है, उसे आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करें.”- मोहित कुमार मंडल छात्र, अंग्रेजी ऑनर्स
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