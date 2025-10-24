ETV Bharat / state

फिर कर्ज लेगी सुखविंदर सरकार, छह साल के लिए 200 करोड़ का लोन नोटिफाई

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 200 करोड़ रुपए के लोन को लेकर अधिसूचना जारी की है. यह कर्ज छह साल के लिए लिया जा रहा है. इस रकम के लिए 28 अक्टूबर को ऑक्शन होगी और उससे अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को ये पैसा हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगा. हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने जा रहा है. कर्ज की ये रकम अक्टूबर 2031 तक चुकानी होगी. राज्य सरकार के वित्त सचिव डॉ. अभिषेक जैन की तरफ से इस लोन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अगस्त महीने में 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया था. उससे पहले जुलाई महीने में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. मई महीने में 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था. हिमाचल पर अब 99 हजार करोड़ रुपए के करीब कर्ज होगा. जल्द ही ये एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा. राज्य सरकार ने दीवाली के अवसर पर कर्मियों की तीन फीसदी डीए जारी करने का ऐलान किया था. एचआरटीसी ने भी अपने पेंशनर्स को एरियर का बकाया जारी करने की घोषणा की थी. हालांकि राज्य सरकार ने लोन लेने का मकसद विकास कार्यों को गति देना बताया है.