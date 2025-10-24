फिर कर्ज लेगी सुखविंदर सरकार, छह साल के लिए 200 करोड़ का लोन नोटिफाई

ETV Bharat / state

एक बार फिर से सुखविंदर सरकार 200 करोड़ का लोन लेने जा रही है.

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

October 24, 2025

October 24, 2025

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 200 करोड़ रुपए के लोन को लेकर अधिसूचना जारी की है. यह कर्ज छह साल के लिए लिया जा रहा है. इस रकम के लिए 28 अक्टूबर को ऑक्शन होगी और उससे अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को ये पैसा हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगा. हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने जा रहा है. कर्ज की ये रकम अक्टूबर 2031 तक चुकानी होगी. राज्य सरकार के वित्त सचिव डॉ. अभिषेक जैन की तरफ से इस लोन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अगस्त महीने में 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया था. उससे पहले जुलाई महीने में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. मई महीने में 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था. हिमाचल पर अब 99 हजार करोड़ रुपए के करीब कर्ज होगा. जल्द ही ये एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा. राज्य सरकार ने दीवाली के अवसर पर कर्मियों की तीन फीसदी डीए जारी करने का ऐलान किया था. एचआरटीसी ने भी अपने पेंशनर्स को एरियर का बकाया जारी करने की घोषणा की थी. हालांकि राज्य सरकार ने लोन लेने का मकसद विकास कार्यों को गति देना बताया है.

हिमाचल प्रदेश के बजट का अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन चुकाने पर होता है. वेतन पर महीने में 1200 करोड़ रुपए व पेंशन पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं. राज्य सरकार का इस तिमाही का ये अंतिम लोन हो सकता है. दिसंबर से मार्च के बीच की तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लोन लिमिट सेंक्शन करती है.

हिमाचल के आर्थिक संकट का आलम ये है कि कैग ने राज्य के लिए चेतावनी जारी की है. ये चेतावनी कर्ज के भयावह मकड़जाल में फंसने को लेकर है. अभी ओपीएस का असली इंपैक्ट खजाने पर नहीं आया है. कैग की रिपोर्ट में दर्ज है कि सरकार ने 2019 से 2024 के मध्य लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए भी कर्ज लिया. यानी कर्ज का भुगतान कर्ज लेकर हो रहा है.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है, "हिमाचल की जीडीपी का 64 से 70 फीसदी हिस्सा ब्याज अदायगी, वेतन व पेंशन चुकाने पर हो रहा है. ये स्थितियां गंभीर हैं".

