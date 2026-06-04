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धनबाद के टंडावाड़ी में फिर धंसी जमीन, भू-धंसान से सहमे लोग

धनबाद: जिले के बाघमारा के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडावाड़ी के कर्मकार टोला में एक बार फिर भू-धंसान की घटना सामने आई है. देर रात अचानक जमीन धंसने से इलाके में रहने वाले लोगों में भय का माहौल है. खनन प्रभावित इस क्षेत्र में लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित पुनर्वास की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं.

लोगों की उड़ी नींद

कर्मकार टोला में रात के अंधेरे में जमीन धंसने की सूचना मिलते ही लोगों की नींद उड़ गई. सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. जमीन में हुए धंसान को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है बल्कि क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है.

भूधंसान के बाद लोगों में दहशत (Etv bharat)

लोगों में बढ़ती जा रही है नाराजगी

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से हो रहे कोयला खनन के कारण जमीन के भीतर खाली स्थान बन गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन भू-धंसान की घटनाएं सामने आ रही हैं. ग्रामीणों ने बताया कि घटना की जानकारी प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को दी गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके का जायजा लेने नहीं पहुंचा, इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.