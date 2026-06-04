धनबाद के टंडावाड़ी में फिर धंसी जमीन, भू-धंसान से सहमे लोग
धनबाद के कर्मकार टोला में एक बार फिर भू-धंसान की घटना ने वहां रह रहे लोगों को परेशानी में डाल दिया है.
Published : June 4, 2026 at 6:53 PM IST
धनबाद: जिले के बाघमारा के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडावाड़ी के कर्मकार टोला में एक बार फिर भू-धंसान की घटना सामने आई है. देर रात अचानक जमीन धंसने से इलाके में रहने वाले लोगों में भय का माहौल है. खनन प्रभावित इस क्षेत्र में लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित पुनर्वास की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं.
लोगों की उड़ी नींद
कर्मकार टोला में रात के अंधेरे में जमीन धंसने की सूचना मिलते ही लोगों की नींद उड़ गई. सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. जमीन में हुए धंसान को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है बल्कि क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है.
लोगों में बढ़ती जा रही है नाराजगी
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से हो रहे कोयला खनन के कारण जमीन के भीतर खाली स्थान बन गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन भू-धंसान की घटनाएं सामने आ रही हैं. ग्रामीणों ने बताया कि घटना की जानकारी प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को दी गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके का जायजा लेने नहीं पहुंचा, इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.
खतरे की आशंका
ग्रामीण रोहित कर्मकार ने कहा कि खतरे के साये में जीवन गुजार रहे परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए. उनका कहना है कि हर दिन किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए और कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी जवाबदेही बीसीसीएल और प्रशासन की होगी.
भू-धंसान की वजह से खड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था
टंडावाड़ी के कर्मकार टोला में हुए ताजा भू-धंसान ने एक बार फिर खनन प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल ग्रामीण भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं और प्रशासन एवं बीसीसीएल की ओर से ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं.
जैसे-जैसे बारिश होती है. भू-धंसान की घटना बढ़ जाती है. तात्कालिक उपाय तो इसका नहीं किया जा सकता है लेकिन JMP 2.0 में प्रावधान के तहत उन्हें बेलगड़िया में बसाया जाना है. अति संवेदनशील इलाके में रहने वाले लोगों से अपील है कि ऐसे इलाके में बसे लोग जितनी जल्द हो बेलगड़िया में शिफ्ट हो जाएं: आदित्य रंजन, डीसी
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