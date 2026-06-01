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विश्व दुग्ध दिवस: झारखंड में बढ़ा है दुग्ध उत्पादन, फिर भी राष्ट्रीय औसत से अब भी दूध उपलब्धता में हम पीछे!

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( Etv Bharat )