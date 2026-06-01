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विश्व दुग्ध दिवस: झारखंड में बढ़ा है दुग्ध उत्पादन, फिर भी राष्ट्रीय औसत से अब भी दूध उपलब्धता में हम पीछे!

विश्व दुग्ध दिवस, झारखंड के संदर्भ में ये दिन खास मायने रखता है. जानें, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के आंकड़े, इस रिपोर्ट से.

On World Milk Day know about current status of milk production in Jharkhand since formation of state
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 6:43 PM IST

6 Min Read
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रांची: 01 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है. झारखंड के संदर्भ में इस दिन का महत्व और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया राज्य अपने निर्माण के ढाई दशक में खूब तरक्की की लेकिन अभी भी हम दूध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं.

झारखंड में डेयरी सेक्टर ने पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है. राज्य गठन के समय जहां दूध उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन से भी कम था. वहीं वर्ष 2024-25 तक यह बढ़कर करीब 32 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच गया. इसके बावजूद राज्य अब भी दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है और राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है.

एक नजर डालें झारखंड में दूध उत्पादन पर

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), झारखंड गव्य विकास निदेशालय, झारखंड फाइनेंस रिपोर्ट के आंकड़ें बताते हैं कि झारखंड में दूध उत्पादन वर्ष 2001-02 में महज 9.4 लाख मीट्रिक टन था जो 2024-25 में बढ़कर 31.99 लाख मीट्रिक टन हो गया.

वित्तीय वर्ष

दूध उत्पादन

(मीट्रिक टन)

2001-029.4 लाख
2010-1115.5 लाख
2014-1517.3 लाख
2019-2023.2 लाख
2024-202531.99 लाख

राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता

झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जहां 2001 में 90 ग्राम/दिन था. वहीं साल 2025 में बढ़कर 210–220 ग्राम/दिन हो गया है. जबकि भारत का औसत प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2023-24 के आंकड़ें के अनुसार ही 471 ग्राम/दिन है. भारत में दूध उपलब्धता (NDDB/DAHD) के अनुसार, साल 2021-22 में 446 ग्राम/दिन, 2022-23 में 459 ग्राम/दिन, 2023-24 में 471 ग्राम/दिन और वर्तमान में 485 ग्राम/दिन है.

आंकड़ें बताते हैं कि झारखंड में राज्य गठन से अब तक लगातार दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है. National Dairy Development Board के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2001-02 में राज्य का उत्पादन मात्र 9.4 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2010 तक बढ़कर 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया.

इसके बाद भी वृद्धि का सिलसिला जारी रहा और 2019-20 में यह 23 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया. 2024-25 में उत्पादन 31 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया यानी राज्य गठन के बाद से अब तक लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है.

डेयरी विकास में क्या रहा गेमचेंजर!

झारखंड में डेयरी सेक्टर की इस वृद्धि के पीछे कई अहम कारण रहे. जिसमें सहकारी डेयरी मॉडल का विस्तार, झारखंड का अपना ब्रांड “मेधा डेयरी” का विकास, किसानों/पशुपालकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था. साथ ही पशुपालकों को सरकार से दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, दुग्ध संग्रहण और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है.

फिर भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं झारखंड?

झारखंड बनने के बाद से राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ा है लेकिन खपत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता झारखंड में कम इसलिए है. क्योंकि जिस रफ्तार से राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ा उससे ज्यादा तेज गति से मांगें बढ़ी. हमारी शुरुआत ही बेहद नीचे से हुई थी इसलिए गैप को भरने में समय लग रहा है लेकिन राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने जरूर इस बात के लिए संकल्पित दिख रही हैं कि झारखंड को दूध के मामले में आत्मनिर्भर राज्य बनाना है.

मंत्री ने राज्यवासियों को दी विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं

विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्यवासियों, दुग्ध उत्पादक किसानों एवं पशुपालकों को शुभकामनाएं दी हैं. मंत्री ने कहा कि झारखंड दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रभावी, दूरदर्शी एवं किसान-केंद्रित पहल कर रही है.

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खटाल का निरीक्षण करतीं मंत्री (ETV Bharat)

कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सीमित समय में झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. जो राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों की मेहनत, समर्पण तथा सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रतिफल है. राज्य सरकार द्वारा जेएमएफ से जुड़े किसानों को ₹5 प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है. जिससे बड़ी संख्या में किसान डेयरी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 70 हजार से अधिक किसान जेएमएफ से जुड़े हुए हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में औसत दुग्ध संग्रहण 240 हजार किलोग्राम प्रतिदिन था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 हजार किलोग्राम प्रतिदिन हो गया है. यह वृद्धि राज्य के डेयरी क्षेत्र की मजबूत होती आधारशिला और किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2028-29 तक दुग्ध संग्रहण को बढ़ाकर 500 हजार किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाने का है. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है.

मंत्री ने कहा कि गिरिडीह एवं सरायकेला-खरसावां जिले में दो नए डेयरी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त होटवार, रांची में अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट एवं प्रोडक्ट डेयरी प्लांट स्थापना की जा रही है. इन परियोजनाओं से राज्य की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा तथा उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी.

राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि यह दिवस हमें किसानों, पशुपालकों, दुग्ध सहकारी समितियों एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मयोगियों के योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है. उनके अथक परिश्रम से ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.

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