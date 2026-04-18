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वर्ल्ड हेरिटेज डे : स्वागत से भाव विभोर हुए सैलानी, प्रसिद्ध स्मारकों पर घूमे, देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक

वर्ल्ड हेरिटेज डे पर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया.

Tourists throng Jantar Mantar
जंतर मंतर पर उमड़े सैलानी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 3:12 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: वर्ल्ड हेरिटेज डे पर प्रदेश भर के सभी स्मारकों और संग्रहालयों पर सैलानियों का तिलक लगाकर और माला पहनकर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. जयपुर में विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट समेत तमाम स्मारकों पर सैलानियों का वेलकम किया गया. वर्ल्ड हेरिटेज डे पर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया. अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर ने आमेर महल का विजिट किया. उन्होंने आमेर महल के स्थापत्य कला को देखकर तारीफ की. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने उन्हें आमेर महल का भ्रमण करवाया. इसके बाद अमेरिकन राजदूत ने हाथी गांव का भ्रमण किया.

पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र के मुताबिक, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया जा रहा है. वर्ल्ड हेरिटेज डे पर सभी स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के लिए निशुल्क रखे गए. वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट समेत तमाम स्मारकों और संग्रहालय पर पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में देसी और विदेशी सैलानी स्मारकों पर भ्रमण करने पहुंचे हैं. पर्यटकों ने प्राचीन स्मारकों का विजिट कर इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त की.

यह बोले आमेर महल अधीक्षक व टूरिस्ट गाइड. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत, 22 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति आएंगे आमेर महल, पर्यटकों का प्रवेश रहेगा बंद

सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहा मन: आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि विश्व धरोहर दिवस पर पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग की ओर से सभी स्मारकों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए. पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया. पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला. आमेर महल आने वाले पर्यटकों का तिलक लगाया और माला पहनाई. लोक कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी. कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया और शहनाई वादन जैसे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए. विश्व धरोहर दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के बैनर लगाए गए. विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में पहुंचे देशी-विदेशी सैलानियों ने यहां की स्थापत्य कला और इतिहास की जमकर तारीफ की. पर्यटकों ने आमेर महल की खूबसूरती को कमरे में कैद किया. आमेर महल में राजस्थानी परंपरा और स्वागत से पर्यटक उत्साहित नजर आए.

Tourists Flock to Monuments
स्मारकों पर उमड़े सैलानी (ETV Bharat Jaipur)

अमेरिकी राजदूत गोर ने किया आमेर विजिट: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. लोक कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर पर्यटकों का मन मोहा. पर्यटकों ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न पर्यटक स्थलों का अवलोकन किया. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आमेर महल विजिट की. उन्होंने हाथी गांव का भ्रमण किया और हाथियों के खानपान, रहन-सहन की जानकारी ली. उनका राजस्थानी ठाठ-बाट के साथ स्वागत किया गया. आमेर महल की खूबसूरती पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

Earthen Water Pots Hung for Birds
परिंदों के लिए बांधे परिंडे (ETV Bharat Jaipur)

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परिंडे भी बांधे: हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी के मुताबिक,हवामहल में पर्यटकों के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई. तिलक लगाकर और माला पहनाकर पर्यटकों का स्वागत किया गया. पर्यटकों को धरोहर की सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया. लोक कलाकारों की ओर से कच्ची घोड़ी नृत्य और कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया. जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव के मुताबिक, जंतर मंतर में पर्यटकों का स्पेशल वेलकम किया गया. काफी संख्या में देसी विदेशी सैलानी जंतर मंतर में भ्रमण करने के लिए पहुंचे. गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए.उनमें दाना पानी की भी व्यवस्था की गई.

ourists welcomed with a tilak
सैलानियों का तिलक लगाकर स्वागत (ETV Bharat Jaipur)

हेरिटेज वॉक की: पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ आमजन को जागरूक करने के लिए विश्व धरोहर दिवस पर हेरिटेज वॉक की गई. विरासत संग्रहालय किशनपोल बाजार से नाहरगढ़ फोर्ट तक हेरिटेज वॉक की. नाहरगढ़ फोर्ट अधीक्षक सोहनलाल चौधरी ने किशनपोल बाजार स्थित विरासत संग्रहालय से हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाई. चौधरी ने बताया कि वॉक में जयपुर समेत प्रदेश भर से लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रतिभागी 'हेरिटेज वॉक' विरासत संग्रहालय, किशनपोल बाजार, जयपुर से शुरू होकर छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, लंगर के बालाजी, नाहरगढ़ थाना से होती हुई 12 मोड़ मार्ग से नाहरगढ़ दुर्ग तक पहुंची. नाहरगढ़ से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य देख कर अत्यधिक रोमांचित हुए. प्रतिभागियों व आमजन ने स्मारकों के सम्बन्ध में जानकारी.

Historical information was provided at the monuments
स्मारकों पर इतिहास की जानकारी दी गई (ETV Bharat Jaipur)

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