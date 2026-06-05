विश्व पर्यावरण दिवस: धरती को प्रदूषण से बचाने को चलाई साइकिलें, लगाए पौधे और दौड़े भी...
पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों के जरिए प्रदूषण मुक्त धरा का संकल्प लिया गया.
Published : June 5, 2026 at 2:02 PM IST
बूंदी/ सवाई माधोपुर: विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां की गई. कहीं रन फॉर एनवायरमेंट थीम पर जागरूकता दौड़ रखी गई तो कहीं साइकिल रैली निकाली गई. सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए गए. इन्हें पेड़ बनने तक सार संभाल का संकल्प लिया गया.
बूंदी में जागरूकता दौड़ में युवाओं, अधिकारियों और आमजन की सहभागिता से शहर की सड़कों पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजा. खेल संकुल से छतरपुरा रोड, राजकीय महाविद्यालय और सर्किट हाउस मार्ग से होते हुए प्रतिभागी वापस खेल संकुल पहुंचे. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने भी दौड़ लगाई. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें संरक्षण अभियान से जोड़ना है. वन विभाग ने तुलसी के पौधों का वितरण किया. जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के तहत कपड़े, जूट और कागज से बने इको-फ्रेंडली थैले वितरित किए गए. शहर के प्रमुख बाजारों और कार्यक्रम स्थल पर लोगों को पॉलीथिन छोड़कर पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाने को प्रेरित किया. कलेक्टर ने कहा कि यदि शहरवासी अपने आसपास के क्षेत्रों, तालाबों और ऐतिहासिक बावड़ियों की सफाई का जिम्मा स्वयं उठाएं तो बूंदी देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों में शामिल हो सकता है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.
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सवाई माधोपुर में प्लास्टिक मुक्त धरा का संकल्प: उधर,सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में साइकिल रैली, पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां हुई. साइकिल रैली को उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी सुनील कुमार एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाई. रैली कलेक्ट्रेट से नीलकंठ महादेव मंदिर, रेलवे ब्रिज, हम्मीर चौराहा, मंडी रोड एवं आलनपुर सर्कल होते हुए आलनपुर नर्सरी पहुंची. आलनपुर नर्सरी में कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रसाद, उप वन संरक्षक सुनील कुमार, उप वन संरक्षक मानस सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा आदि ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई. कार्यक्रम के दौरान थैले, टोपियां एवं टी-शर्ट वितरित की गईं. अधिकारियों ने आमजन से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने, अधिकाधिक पौधारोपण करने तथा जल संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया. रणथंभौर के सीसीएफ शारदा प्रताप सिंह ने कहा कि साइकिल रैली के साथ सामाजिक वानिकी में पौधारोपण भी किया गया. सामाजिक वानिकी उप वन संरक्षक सुनील कुमार ने कहा कि हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण को लेकर नर्सरी में करीब साढ़े 14 लाख पौधे तैयार हैं. उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीना, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
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