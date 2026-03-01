ETV Bharat / state

'शक्ति वंदन' में 1000 बालिकाओं को लगाया जाएगा HPV टीका, अभिनेत्री रवीना, ईशा एवं गायिका मैथिली करेंगी संवाद

जयपुर: जयपुर में महिला दिवस पर होने वाले 'शक्ति वंदन-भारत के स्व का अभिनंदन' केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का समग्र महाकुंभ होगा. सेवायाम् संस्था के तत्वावधान दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. यहां 500 से ज्यादा महिलाएं शस्त्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेंगी. 1000 बालिकाओं को निशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. आयोजन में होने वाले टॉक शो में रवीना टंडन, ईशा कोप्पिकर और मैथली ठाकुर जैसी सेलिब्रिटीज महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती पर जयपुर 8 और 9 मार्च को नारी शक्ति के ऐतिहासिक संगम का साक्षी बनेगा. जयपुर की निवर्तमान महापौर और आयोजनकर्ता डॉ. सौम्या गुर्जर ने बताया कि जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शक्ति वंदन कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, तकनीकी दक्षता, उद्यमिता और सांस्कृतिक चेतना जैसे विषयों को एक मंच पर लाकर सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखना है.

पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण :कार्यक्रम का शुरुआत 8 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. इस अवसर पर मां पन्नाधाय की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. उद्घाटन से पहले सुबह आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं भाग लेंगी. 500 से ज्यादा महिलाएं और बालिकाएं तलवार चलाने का अभ्यास करेंगी.

रवीना, ईशा सुनाएंगी अनुभव : दो दिवसीय महाकुंभ में संस्कृति, समाज और समकालीन विषयों पर संवाद के विशेष सत्र होंगे. प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर सहित कई प्रख्यात हस्तियां अपने अनुभव साझा करेंगी.समापन सत्र में राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका वंदनीया सीता ताई 'शक्ति वंदन-भारत के स्व का अभिनंदन' विषय पर विशेष व्याख्यान देंगी. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य कर रही 21 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा.