'शक्ति वंदन' में 1000 बालिकाओं को लगाया जाएगा HPV टीका, अभिनेत्री रवीना, ईशा एवं गायिका मैथिली करेंगी संवाद

जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, तकनीकी दक्षता जैसे विषयों के जरिए सामाजिक बदलाव लाना है.

Officer of Sevayam organization giving information about the event
आयोजन की जानकारी देती सेवायाम् संस्था की पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 7:15 PM IST

जयपुर: जयपुर में महिला दिवस पर होने वाले 'शक्ति वंदन-भारत के स्व का अभिनंदन' केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का समग्र महाकुंभ होगा. सेवायाम् संस्था के तत्वावधान दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. यहां 500 से ज्यादा महिलाएं शस्त्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेंगी. 1000 बालिकाओं को निशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. आयोजन में होने वाले टॉक शो में रवीना टंडन, ईशा कोप्पिकर और मैथली ठाकुर जैसी सेलिब्रिटीज महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती पर जयपुर 8 और 9 मार्च को नारी शक्ति के ऐतिहासिक संगम का साक्षी बनेगा. जयपुर की निवर्तमान महापौर और आयोजनकर्ता डॉ. सौम्या गुर्जर ने बताया कि जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शक्ति वंदन कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, तकनीकी दक्षता, उद्यमिता और सांस्कृतिक चेतना जैसे विषयों को एक मंच पर लाकर सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखना है.

सौम्या गुर्जर बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण :कार्यक्रम का शुरुआत 8 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. इस अवसर पर मां पन्नाधाय की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. उद्घाटन से पहले सुबह आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं भाग लेंगी. 500 से ज्यादा महिलाएं और बालिकाएं तलवार चलाने का अभ्यास करेंगी.

रवीना, ईशा सुनाएंगी अनुभव : दो दिवसीय महाकुंभ में संस्कृति, समाज और समकालीन विषयों पर संवाद के विशेष सत्र होंगे. प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर सहित कई प्रख्यात हस्तियां अपने अनुभव साझा करेंगी.समापन सत्र में राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका वंदनीया सीता ताई 'शक्ति वंदन-भारत के स्व का अभिनंदन' विषय पर विशेष व्याख्यान देंगी. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य कर रही 21 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा.

आयोजन में प्रमुख सत्र

  • जेन-जी का विकसित भारत
  • मेरी कहानी, मेरी जुबानी
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वूमन
  • मां पन्नाधाय के त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति पर आधारित विशेष नाट्य प्रस्तुति
  • स्त्री : देह से आगे
  • उद्यमिता में नारी शक्ति
  • स्वस्थ नारी-समृद्ध समाज
  • कैंसर हारेगा, भारत जीतेगा
  • पंच परिवर्तन- सांस्कृतिक कार्यक्रम और फागोत्सव

'शक्ति कवच' अभियान : सौम्या ने कहा कि आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आयाम 'शक्ति कवच' अभियान होगा। इसमें 9 से 14 वर्ष की लगभग 1000 बालिकाओं को निशुल्क एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस - सर्वाइकल कैंसर) वैक्सीनेशन दिया जाएगा. यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नारी शक्ति' और 'स्वस्थ भारत' की प्रेरणा से संचालित है. उन्होंने बताया कि सेवायाम् संस्था दो वर्षों में हजारों बालिकाओं, महिलाओं, स्वच्छता प्रहरियों और पाक विस्थापित महिलाओं का निशुल्क टीकाकरण कर चुकी है.

300 स्टॉल :आयोजन स्थल पर 300 से ज्यादा निशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पाद, हस्तशिल्प, स्टार्टअप और नवाचार प्रदर्शित करेंगी. ये मंच प्रदेशभर की महिलाओं को राष्ट्रीय पहचान देने का अवसर देगा. ये दो दिवसीय आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सामर्थ्य, स्वाभिमान और नेतृत्व का विराट मंच बनेगा.

