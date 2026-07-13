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भौमवती अमावस्या पर करें यह उपाय, भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी की भी मिलेगी कृपा

आचार्य विजय कुमार ने बताया, "भौमवती अमावस्‍या की तिथि का आरंभ 13 जुलाई, सोमवार को शाम 6 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी और यह 14 जुलाई मंगलवार के दिन दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर समाप्‍त हो जाएगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 14 जुलाई की मानी जा रही हैं. भक्तों के लिए स्‍नान-दान करने के लिए मंगलवार का दिन ही सही रहेगा".

14 जुलाई को भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी और भक्तों को चाहिए कि वह इस दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों के नियमित दान करें. इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ हनुमान जी का भी ध्यान करें.

कुल्लू: सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष महत्व है. ऐसे में भौमवती अमावस्या को भी सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है. क्योंकि भौमवती अमावस्या भगवान विष्णु के साथ-साथ हनुमान जी को समर्पित है. भौमवती अमावस्या के दिन व्रत, पूजा पाठ और दान करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है. इसके अलावा जो व्यक्ति कर्ज में डूब रहा हो उसे भी जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है और इसका एक अन्‍य नाम भौम भी है. इसलिए इस दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए भी पूजा का विशेष महत्‍व बताया गया है. इससे जीवन में मंगल दोष का बुरा प्रभाव कम होता है. भौमवती अमावस्‍या के दिन लाल रंग की वस्‍तुएं, जैसे अनाज, वस्‍त्र, बर्तन, फल आदि का दान जरूर करना चाहिए. क्योंकि इसे बहुत ही पुण्‍यदायी माना गया है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि पितृ दोष और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भौमवती अमावस्‍या पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना शुभ होता है. इसके साथ ही तिल के तेल का दीपक जलाना भी लाभकारी होता है. ऐसे में भौमवती अमावस्‍या को हिंदू धर्म में बहुत ही फलदायी तिथि माना गया है. इस दिन भगवान विष्‍णु और हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ-साथ भक्त अपने पितरों को भी प्रसन्‍न कर सकते हैं.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान हो रहा हो तो उसे शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक जलाकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. इस उपाय से उसके जीवन में कर्ज की परेशानी खत्म हो जाएगी. इसके अलावा जीवन में पितरों की कृपा पाने के लिए भक्त को पीपल के पेड़ के नीचे जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. वही, अपने आसपास किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए. ऐसा करने से पितृ तृप्त होते है और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

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