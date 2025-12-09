सुहागरात को दुल्हन ने ससुराल वालों के खाने में मिलाया नशीला पदार्थ, बहन संग फरार, पुलिस ने बिचौलिए को दबोचा
तीन दिन पहले धौलपुर के युवक की शादी झारखंड की युवती से हुई थी. इनकी शादी बिचौलिए के जरिए 1.20 लाख में तय हुई थी.
Published : December 9, 2025 at 5:11 PM IST
धौलपुर: जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पेपहेरा गांव में ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर रात में ही बड़ी बहन के साथ घर से फरार होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जब सुबह परिजनों को होश आया, तो उन्हें घटना की जानकारी हुई. मामले में पुलिस ने बिचौलिए को दबोच लिया है.
बिचौलिया दबोचा: वसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने कई टीम गठित की है. पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिया को पकड़ लिया है. दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है. उन्होंने बताया दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा हीं जाएगा.
पढ़ें: दौसा: शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार, पुलिस ने पकड़ा
पिपहेरा गांव निवासी सोनू कुमार पुत्र सुरेश सिंह ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि गत 6 दिसंबर को उसकी शादी झारखंड की युवती मंजू के साथ आगरा में संपन्न हुई थी. कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की रस्में अदा हुई थीं. सोमवार देर शाम को दुल्हन ने पहली बार पीहर में परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया था.आरोप है कि दुल्हन मंजू और उसकी बड़ी बहन ने खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था. खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए. सोनू एवं उसकी पत्नी मंजू भी एक कमरे में आराम करने चले गए.
पढ़ें: जोधपुर: शादी के कुछ घंटे बाद ही भागने लगी दुल्हन, परिजनों ने पकड़ा, 4 लोग गिरफ्तार
सोनू की रिपोर्ट में बताया गया कि रात करीब 11 बजे घर के सभी सदस्य बेहोश हो गए. इसके बाद दुल्हन मंजू एवं उसकी बड़ी बहन ने अलमारी-बक्सों की तलाशी ली. लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ. सामान को मकान में फैलाकर दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन फरार हो गई. मंगलवार सुबह परिजनों को होश आया, तो दुल्हन और उसकी बड़ी बहन घर से गायब मिली. पति सोनू एवं उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. जिन्हें परिजनों ने बसई नवाब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए.
पढ़ें: यूपी की महिला दलाल ने 1.80 लाख में कराई युवक की शादी, दूसरे दिन दुल्हन फरार, मामला दर्ज
1 लाख 20 हजार में हुआ सौदा: पीड़ित युवक सोनू ने दावा किया कि आगरा में किसी रिश्तेदार के मार्फत बिचौलिया ने यह रिश्ता झारखंड की युवती मंजू के साथ 120000 रुपए में तय कराया था. राशि दुल्हन मंजू के परिजनों को सौंपी गई थी. इसके अलावा शादी में करीब 1 लाख का अतिरिक्त खर्च आया था. शादी के लिए दूल्हे के पिता ने 2.50 लाख का कर्ज लिया था. 6 दिसंबर को कोर्ट मैरिज एवं मंदिर में शादी हुई थी. लेकिन फर्स्ट नाइट को दुल्हन खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ खिलाकर एवं दगा देकर घर से फरार हो गई.