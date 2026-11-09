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राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, सीएम ने बताया उपलब्धियों का दस्तावेज

राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड ( PHOTO-ETV Bharat )

संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पृथक राज्य का निर्माण जनता के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम रहा है. उन्होंने राज्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका को भी विशेष रूप से सराहा. सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि, उनके नेतृत्व में अलग उत्तराखंड राज्य बनने का सपना साकार हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड (VIDEO-ETV Bharat) विकास सिर्फ योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए. बल्कि उनके अनुसार विकास तभी सार्थक होता है, जब उसका असर आम नागरिकों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखे. उन्होंने कहा कि गांवों तक सड़क पहुंचने से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होती है. इसी तरह स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं बच्चों के भविष्य को मजबूत करती हैं, जबकि स्थानीय रोजगार के अवसर पलायन की समस्या को कम करने में सहायक होते हैं. सरकार का उद्देश्य हर परिवार की कठिनाइयां घटाना और उनका भविष्य बेहतर बनाना है.