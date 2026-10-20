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स्थापना दिवस पर RSS स्वयंसेवकों ने निकाला भव्य पथ संचलन, शस्त्र पूजन कर दिया हिंदू समाज को एकजुटता का संदेश

स्थापना दिवस पर RSS स्वयंसेवकों ने निकाला भव्य पथ संचलन. ( ईटीवी भारत )

कासगंज: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थापना दिवस के अवसर पर कासगंज जनपद में स्वयंसेवकों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

नगर के प्रभुपार्क मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वयंसेवकों ने विधि-विधान के साथ शस्त्रों का पूजन किया.

इसके पश्चात संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अनुशासन और संगठन शक्ति का परिचय देते हुए नगर में पथ संचलन निकाला. पथ संचलन का शुभारंभ प्रभुपार्क मैदान से हुआ. इसके बाद यह पथ संचलन मालगोदाम रोड, रेलवे रोड, गांधी मूर्ति, सोरों गेट, सत्तार बैंड वाली गली, बिलराम गेट, ठंडी सड़क और लक्ष्मीगंज जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ पुनः प्रभुपार्क पहुंचकर संपन्न हुआ. ​पथ संचलन के दौरान पूरे मार्ग में नगरवासियों में भारी उत्साह देखा गया. लोगों ने जगह-जगह स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया.