स्थापना दिवस पर RSS स्वयंसेवकों ने निकाला भव्य पथ संचलन, शस्त्र पूजन कर दिया हिंदू समाज को एकजुटता का संदेश
कासगंज के प्रभुपार्क मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले स्वयंसेवकों ने विधि-विधान के साथ शस्त्रों का पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:08 PM IST
कासगंज: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थापना दिवस के अवसर पर कासगंज जनपद में स्वयंसेवकों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
नगर के प्रभुपार्क मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वयंसेवकों ने विधि-विधान के साथ शस्त्रों का पूजन किया.
इसके पश्चात संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अनुशासन और संगठन शक्ति का परिचय देते हुए नगर में पथ संचलन निकाला.
पथ संचलन का शुभारंभ प्रभुपार्क मैदान से हुआ. इसके बाद यह पथ संचलन मालगोदाम रोड, रेलवे रोड, गांधी मूर्ति, सोरों गेट, सत्तार बैंड वाली गली, बिलराम गेट, ठंडी सड़क और लक्ष्मीगंज जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ पुनः प्रभुपार्क पहुंचकर संपन्न हुआ.
पथ संचलन के दौरान पूरे मार्ग में नगरवासियों में भारी उत्साह देखा गया. लोगों ने जगह-जगह स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया.
इस दौरान गूंजते 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के जयकारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग गया.
पूर्ण गणवेश में कतारबद्ध होकर कदम से कदम मिलाते स्वयंसेवकों ने संघ के उच्च अनुशासन, शक्ति और सेवा भाव का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. पथ संचलन के माध्यम से समाज में समरसता और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया.
कार्यक्रम के दौरान संघ पदाधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह और हिंदू समाज से संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की.
मीडिया से बातचीत करते हुए एटा विभाग के विभाग संघचालक उमा शंकर ने कहा कि स्थापना दिवस का यह अवसर हमें अपने दायित्वों का स्मरण कराने और समाज को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा देता है.
उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज की सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए संगठित होना अत्यंत आवश्यक है.