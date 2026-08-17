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इसलिए खास रहा सावन का तीसरा सोमवार: बूंदी में चांदी से सजे अभयनाथ महादेव तो जयपुर में शिवालय पहुंचा नाग-नागिन का जोड़ा

बूंदी में ढाई दशक की परंपरा निभाई तो जयपुर में शिवभक्तों ने देखा अनोखा नजारा.

A pair of male and female snakes at the Abhaynath Mahadev Temple in Bundi and the Maharudra Shaktipeeth Temple in Amer.
बूंदी का अभयनाथ महादेव मंदिर और आमेर के महारूद्र शक्तिपीठ मंदिर में नाग-नागिन का जोड़ा (ETV Bharat Bundi/Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 9:33 PM IST

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बूंदी/जयपुर : सावन का महीना आते ही बूंदी और जयपुर के प्राचीन शिवालयों में आस्था का रंग और गहरा हो जाता है. घंटियों की गूंज, हर-हर महादेव के जयकारों और शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के बीच बूंदी शहर के प्राचीन अभयनाथ महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव का अद्भुत शृंगार किया जाता है. बूंदी में महादेव को करीब 22 किलो चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है. चांदी के शृंगार के साथ प्राचीन मंदिर की ऐतिहासिक विरासत और शिवभक्तों की अटूट आस्था एकसाथ नजर आती है. उधर,सावन के तीसरे सोमवार को छोटी काशी जयपुर के आमेर के महारूद्र शक्तिपीठ मंदिर में नाग-नागिन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला.

रियासतकाल से जुड़ी कहानी: बूंदी के इतिहासविद पीयूष पाचक ने बताया कि अभयनाथ महादेव मंदिर शहर के सबसे प्राचीन शिवालयों में है. मंदिर का निर्माण बूंदी में हाड़ा रियासत की स्थापना से पहले जेता मीणा के पूर्वज आबू मीणा ने विक्रम संवत 1100 में करवाया था. इतिहास में अभयनाथ महादेव मंदिर का संबंध बूंदी की राजसी परंपरा से भी जुड़ा है. विक्रम संवत 1692 में राव राजा छत्रसाल सिंह ने मंदिर का नवीनीकरण कराया. इसके बाद राव बुध सिंह के समय विक्रम संवत 1752 में मंदिर का शैल्य संस्कार कराया गया. मंदिर के सामने कुंड का निर्माण राव राजा छत्रसाल की धाय प्रथा देवी ने संवत 1692 में कराया. नाथ बावड़ी का निर्माण संवत 1760 में अजय कंवर और उदय सिंह ने कराया. मंदिर में मौजूद सती की छतरी भी रियासतकाल से जुड़ी स्मृतियां समेटे है. यहां बूंदी रियासत के साथियों के दिए श्राप का उल्लेख भी है.

यह बोले इतिहासविद. (ETV Bharat Bundi/Jaipur)

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26 साल से चांदी का शृंगार: मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक शक्ति प्रकाश ओझा ने बताया कि रियासत काल से सावन के तीसरे सोमवार को यहां मेला भरता आया है. बीते 26 साल से महादेव का 22 किलो चांदी के आभूषणों से विशेष शृंगार किया जा रहा है. यह शृंगार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. रियासत काल में मंदिर को आबूनाथ महादेव के नाम से जानते थे. बाद में यहां तपोस्थली बनाने वाले नागा साधुओं के कारण नाम अभयनाथ महादेव हो गया. श्रावण के तीसरे सोमवार को मंदिर में रातभर भगवान की चार प्रहर की पूजा होती है. ओझा ने बताया कि दूरदराज से भी श्रद्धालु आते हैं. वैसे तो वर्षभर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है. प्रदोष पर मंदिर में भजन संध्या होती है. मंदिर प्रबंधन प्रतिदिन पक्षियों को दाना और गायों को चारा डलवाता है.

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आमेर में नाग-नागिन का जोड़ा देखने उमड़े लोग: उधर, जयपुर के आमेर के महारूद्र शक्तिपीठ मंदिर में नाग-नागिन के जोड़े को देखने बड़ी संख्या में भक्त उमड़े. इस अद्भुत नजारे को श्रद्धालुओं ने अपने कैमरों में भी कैद किया. महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताड़केश्वर शर्मा ने बताया कि सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे. इस दौरान मंदिर में नाग-नागिन का जोड़ा एक साथ आ गया. दोनों सर्प शिवलिंग के पास आकर बैठ गए. नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के पास नाग-नागिन का जोड़ा देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हो गए. श्रद्धालुओं ने नाग-नागिन की पूजा की. श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरों में भी कैद किया. ताड़केश्वर शर्मा ने बताया कि सांपों ने किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया. मंदिर परिसर में सांप आने की सूचना देकर रेस्क्यू के लिए सर्प मित्र को बुलाया. दोनों सांपों को रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रिलीज कर दिया. नाग पंचमी के दिन मंदिर में शिवलिंग के पास नाग—नागिन का जोड़ा दिखना अद्भुत रहा. ऐसा नजारा दुर्लभ होता है.

A pair of snakes at the Maharudra Shaktipeeth temple in Amer
आमेर के महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर में सर्प जोड़ा (ETV Bharat Jaipur)

आमजन से अपील : वन्यजीव प्रेमियों ने आमजन से अपील की, कहीं भी सर्प नजर आए तो तुरंत वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों को सूचना दें. किसी भी सर्प या वन्यजीव को नुकसान नहीं पहुंचाएं. बारिश के समय ज्यादातर सर्प अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. ऐसे में कहीं भी सांप दिखे तो बिना घबराए वन विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित रेस्क्यू कर सांपों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके.

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सावन में आस्था का रंग और गहरा
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