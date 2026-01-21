ETV Bharat / state

मॉल रोड पर एक साथ हजारों महिलाओं ने की नाटी, देश-विदेश के सैलानी पहाड़ी धुनों पर नाचे

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान बुधवार को विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन माल रोड पर कुल्लवी महानाटी का आयोजन हुआ. माल रोड पर आयोजित इस नाटी का पर्यटकों ने भी खूब आनन्द लिया. कुल्लू का पारंपरिक नृत्य देख स्थानीय लोग भी कुल्लवी गीतों पर झूम उठे.

बुधवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र की राइट बैंक की 166 महिला मंडलों में से 130 महिला मंडलों की लगभग 1400 महिलाओं ने कुल्लवी गानों पर पारंपरिक नृत्य किया. इस दौरान सभी महिलाएं अपनी प्राचीन वेशभूषा पहन कर इस नाटी में भाग लेने के लिए आई हुई थीं. राइट बैंक की सैकड़ों महिलाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर एक साथ महानाटी में नृत्य किया. नाटी में शामिल होने आई महिलाओं का कहना है कि ये नृत्य हमारी प्राचीन संस्कृति में से एक है और आज के समय में यह नृत्य विलुप्त होता जा रहा है. इस नृत्य को जीवित रखने के लिए मनाली में इस नृत्य का आयोजन किया जा रहा है.

पर्यटकों ने लिया आनंद

इस दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक कुल्लू की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और झांकियों के अनूठे संगम को देखकर रोमांचित हो उठे. माल रोड पर निकाली गई भव्य झांकियों के दौरान मनाली का नजारा देखते ही बन रहा था. रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में सराबोर कर दिया. पर्यटकों ने न केवल इन दृश्यों का आनंद लिया, बल्कि इस सांस्कृतिक वैभव को अपने मोबाइल और कैमरों में भी कैद किया और नाटी में शामिल हुए.