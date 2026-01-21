ETV Bharat / state

मॉल रोड पर एक साथ हजारों महिलाओं ने की नाटी, देश-विदेश के सैलानी पहाड़ी धुनों पर नाचे

विंटर-कार्निवाल के दूसरे दिन माल रोड पर कुल्लवी महानाटी का आयोजन हुआ. माल रोड पर आयोजित इस नाटी का पर्यटकों ने भी खूब आनन्द लिया.

विंटर कार्निवाल में महानाटी का आयोजन
विंटर कार्निवाल में महानाटी का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान बुधवार को विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन माल रोड पर कुल्लवी महानाटी का आयोजन हुआ. माल रोड पर आयोजित इस नाटी का पर्यटकों ने भी खूब आनन्द लिया. कुल्लू का पारंपरिक नृत्य देख स्थानीय लोग भी कुल्लवी गीतों पर झूम उठे.

बुधवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र की राइट बैंक की 166 महिला मंडलों में से 130 महिला मंडलों की लगभग 1400 महिलाओं ने कुल्लवी गानों पर पारंपरिक नृत्य किया. इस दौरान सभी महिलाएं अपनी प्राचीन वेशभूषा पहन कर इस नाटी में भाग लेने के लिए आई हुई थीं. राइट बैंक की सैकड़ों महिलाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर एक साथ महानाटी में नृत्य किया. नाटी में शामिल होने आई महिलाओं का कहना है कि ये नृत्य हमारी प्राचीन संस्कृति में से एक है और आज के समय में यह नृत्य विलुप्त होता जा रहा है. इस नृत्य को जीवित रखने के लिए मनाली में इस नृत्य का आयोजन किया जा रहा है.

पर्यटकों ने लिया आनंद

इस दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक कुल्लू की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और झांकियों के अनूठे संगम को देखकर रोमांचित हो उठे. माल रोड पर निकाली गई भव्य झांकियों के दौरान मनाली का नजारा देखते ही बन रहा था. रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में सराबोर कर दिया. पर्यटकों ने न केवल इन दृश्यों का आनंद लिया, बल्कि इस सांस्कृतिक वैभव को अपने मोबाइल और कैमरों में भी कैद किया और नाटी में शामिल हुए.

मनाली माल रोड पर नाटी करती महिलाएं
मनाली माल रोड पर नाटी करती महिलाएं (ETV Bharat)

'कुल्लू की संस्कृति के बारे में मिलती है जानकारी'

महा नाटी में शामिल होने आई महिला पल्लवी क्या कहना है कि 'की नाटी आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी अपनी धूम मचा रही है. बाहरी राज्यों में भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी कुल्लू की नाटी प्रस्तुत की जा रही है, जो कि हिमाचल और कुल्लू जिला के लिए गर्व की बात है.' नाटी में शामिल होने आई अन्य महिला हीरा ठाकुर ने बताया कि हर साल यहां पर महिला मंडलों की ओर से कुल्लू की नाटी का आयोजन किया जाता है. इससे देश-विदेश के सैलानियों को भी कुल्लू की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है. नाटी के दौरान महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आती हैं और ये पारंपरिक वेशभूषा भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है

कुल्लवी महानाटी का आयोजन
कुल्लवी महानाटी का आयोजन (ETV Bharat)

पर्यटन कारोबारियों को कार्निवाल से उम्मीद

वहीं दूसरी तरफ घाटी के होटल व्यवसायियों और स्थानीय दुकानदारों की निगाहें अब पूरी तरह कार्निवल पर टिकी हैं. उन्हें उम्मीद है कि 24 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव से पर्यटन कारोबार को नई गति मिलेगी. विंटर कार्निवाल के कारण मनाली में बहारी राज्यों के पर्यटक पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें: मिट्टी से उम्मीद तक: प्राकृतिक खेती ने बदली इस महिला किसान की तकदीर, कम लागत में बढ़ी आमदनी

TAGGED:

WINTER CARNIVAL MANALI
KULLUVI MAHANAATI MANALI
KULLUVI MAHANAATI MANALI MALL ROAD
कुल्लवी महानाटी
WINTER CARNIVAL KULLUVI MAHANAATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.