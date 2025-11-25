ETV Bharat / state

रुड़की के गन्दासपुर में ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: हरिद्वार जिले के रुड़की के गन्दासपुर की ग्रामसभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से कब्जा कर फसल उगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से जो स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया, उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आने वाले शुक्रवार की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. दरअसल, हरिद्वार जिले के रुड़की के गन्दासपुर निवासी एक महिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें महिला की ओर से कहा गया है कि ग्रामसभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से काफी समय से कब्जा कर फसलें उगाई जा रही है. जबकि, यह ग्रामसभा की भूमि है.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रखी अपनी बात: याचिकाकर्ता का कहना है कि बरसात के दौरान जब गंगा नदी उफान पर होती है तो इस क्षेत्र में पानी भर जाता है. जो गांव की तरफ आ जाता है. जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जब इसकी शिकायत उनकी ओर से प्रशासन से की गई तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.