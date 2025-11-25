रुड़की के गन्दासपुर में ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
रुड़की के गन्दासपुर की ग्रामसभा की भूमि पर दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई कोर्ट
Published : November 25, 2025 at 10:57 PM IST
नैनीताल: हरिद्वार जिले के रुड़की के गन्दासपुर की ग्रामसभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से कब्जा कर फसल उगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से जो स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया, उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आने वाले शुक्रवार की तिथि नियत की है.
आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. दरअसल, हरिद्वार जिले के रुड़की के गन्दासपुर निवासी एक महिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें महिला की ओर से कहा गया है कि ग्रामसभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से काफी समय से कब्जा कर फसलें उगाई जा रही है. जबकि, यह ग्रामसभा की भूमि है.
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रखी अपनी बात: याचिकाकर्ता का कहना है कि बरसात के दौरान जब गंगा नदी उफान पर होती है तो इस क्षेत्र में पानी भर जाता है. जो गांव की तरफ आ जाता है. जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जब इसकी शिकायत उनकी ओर से प्रशासन से की गई तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा: याचिकाकर्ता का कहना था कि उल्टा ही उनके उन पर दबंगों की ओर से कई बार जान से मारने की नियत से हमले किए गए. गनीमत रही उसकी जान बच गई. जनहित याचिका में उनकी ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि ग्रामसभा की भूमि को खाली करवा जाए और उनको जानमाल की सुरक्षा दिलाई जाए. वहीं, मामले में सरकार ने वर्तमान स्थिति से अवगत कराया, लेकिन खंडपीठ संतुष्ट नहीं हुई.
