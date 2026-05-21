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पुष्कर में भक्ति का अनुपम आयोजन, अधिक मास की पंचमी पर तीर्थराज को पहनाई गई 2100 मीटर लंबी पीतांबरी

पुष्कर में अधिक मास की पंचमी पर श्रद्धालु जितेंद्र पाराशर ने तीर्थराज पुष्करराज को 2100 मीटर लंबी पीतांबरी पगड़ी भेंट की.

तीर्थराज को पहनाई गई 2100 मीटर लंबी पीतांबरी
तीर्थराज को पहनाई गई 2100 मीटर लंबी पीतांबरी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 9:46 PM IST

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अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में अधिक मास की पंचमी पर पवित्र तीर्थराज गुरु को 2100 मीटर लंबी पीतांबरी पगड़ी भेंट की गई. इससे पहले विधि-विधान से पवित्र सरोवर की पूजा-अर्चना की गई. वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पीतांबरी पगड़ी अर्पित करने के उपरांत आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया. इससे पहले सुप्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथू सिंह सोलंकी और उनके देसी-विदेशी शिष्यों ने मनमोहक नगाड़ा वादन प्रस्तुत कर गुरुवार की शाम को यादगार बना दिया. इस अनूठे धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

तीर्थ पुरोहित पंडित सुभाष पाराशर ने बताया कि अधिक मास में गुरुवार को पंचमी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है. इस शुभ संयोग में अजमेर के श्रद्धालु जितेंद्र पाराशर ने 2100 मीटर लंबी पितांबरी साफा तीर्थराज गुरु पुष्करराज को भेंट की. उन्होंने कहा कि पितांबरी भेंट करने से तीर्थराज गुरु पुष्करराज प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. पुष्कर राज को पीतांबरी परिवार की खुशहाली, उन्नति, धन-समृद्धि, आरोग्य और वंश वृद्धि के लिए भेंट की जाती है. साथ ही यह रोग और दोषों का नाश भी करती है.

सुनिए क्या बोले तीर्थ पुरोहित और भक्त (ETV Bharat AJmer)

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दुग्धाभिषेक और महाआरती का आयोजन: पीतांबरी पगड़ी धारण करवाने से पहले पुष्कर राज का पूजन, दुग्धाभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया. इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. पीतांबरी पगड़ी को 52 घाटों तक श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों ने पहुंचाया. इस दौरान नाथू सिंह सोलंकी और उनके शिष्यों ने शानदार नगाड़ा वादन से सबका मन मोह लिया. शाम को घाट पर महाआरती का भव्य आयोजन हुआ और उसके बाद आतिशबाजी की गई.

वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 2100 मीटर पीतांबरी पगड़ी की भेंट
वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 2100 मीटर पीतांबरी पगड़ी की भेंट (ETV Bharat Ajmer)

श्रद्धालु जितेंद्र पाराशर ने बताया कि हम भगवान को पगड़ी, पीतांबरी और वस्त्र धारण करवाते हैं. इसी विचार से हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ गुरु पुष्कर राज को पीतांबरी भेंट करने का संकल्प लिया. इसके लिए इच्छलकरणजी से 1800 मीटर कपड़ा मंगवाया गया, जिसे विशेष रूप से पंचरंगी बनाया गया. उन्होंने कहा कि पुष्कर में ऐसे महोत्सव नियमित रूप से होते रहने चाहिए ताकि तीर्थ का महत्व और बढ़े. पाराशर ने यह भी बताया कि जगतपिता ब्रह्मा और माता सावित्री को भी विशेष पोशाक पहनाई गई है. सावित्री माता मेले के दौरान विशेष धार्मिक कार्यक्रम करने की उनकी मंशा है.

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