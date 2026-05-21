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पुष्कर में भक्ति का अनुपम आयोजन, अधिक मास की पंचमी पर तीर्थराज को पहनाई गई 2100 मीटर लंबी पीतांबरी

तीर्थराज को पहनाई गई 2100 मीटर लंबी पीतांबरी ( ETV Bharat Ajmer )