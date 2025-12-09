ETV Bharat / state

दो साल के जश्न पर सवाल उठाने पर जूली को पटेल ने बताया हीनभावना का शिकार

जयपुर : भजनलाल सरकार 15 दिसम्बर को कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है. दूसरी वर्षगांठ पर जश्न की तैयारी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिए. पटेल ने सोमवार देर रात जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए, जिन्हें जनता के बीच बताएंगे. पटेल बोले-जूली हीनभावना से ग्रस्त हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपना कार्यकाल खींचतान, गुटबाजी और होटलों में गुजारा, इसलिए जूली को हमारी सरकार में खामियां नजर आती हैं.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जूली सरकार की दूसरी वर्षगांठ के आयोजनों के संबंध में निराधार और तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं. सरकार ने दो वर्ष में ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिन्हें आमजन को बता रहे हैं. बिजली, पानी, रोजगार नहीं देने का जूली का आरोप निराधार है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच साल खींचतान और गुटबाजी में निकाल दिए. कांग्रेस सरकार होटलों में बंद रही. उनके पास जनता को गिनाने को कोई काम नहीं था. पटेल ने नेता प्रतिपक्ष को नकारात्मक भाव छोड़ने की सलाह दी और प्रदेशहित में सकारात्मकता के साथ कार्य करने का आग्रह किया.