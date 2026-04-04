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भाजपा का स्थापना दिवस बनेगा शक्ति प्रदर्शन का मंच, 12 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की योजना तैयार

जयपुर : प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा का 47वां स्थापना दिवस इस बार सियासी लिहाज से विशेष महत्व रखता है. पार्टी ने 5 से 12 अप्रैल तक राज्यभर में व्यापक कार्यक्रमों की शृंखला तय की. इससे संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति तय होगी. एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के जरिये पार्टी गांव-बस्ती तक पहुंच मजबूत करेगी.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में बताया कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा. यह आयोजन केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों के लिए जनसंपर्क मजबूत करने का माध्यम बनेगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार सभी जिलों, मंडलों और बूथों पर कार्यक्रम होंगे. 5 से 7 अप्रैल तक भाजपा कार्यालय सजाने, दीपोत्सव मनाने और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाएगा. 6 अप्रैल को ध्वजारोहण, विकास यात्रा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों का सम्मान जैसे कार्यक्रम होंगे. इनके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति है, जो आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती है. 7 अप्रैल को अस्पतालों में स्वच्छता अभियान और चिकित्सा कर्मियों के सम्मान जैसे कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों को उजागर करेंगे. 10 से 12 अप्रैल तक ‘ग्राम एवं बस्ती चलो अभियान’ के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव और बस्तियों में जाकर जनसंवाद करेंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा.