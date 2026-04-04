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भाजपा का स्थापना दिवस बनेगा शक्ति प्रदर्शन का मंच, 12 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की योजना तैयार

बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर 5 से 12 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम के जरिये राजनीतिक जमीन मजबूत करेगी.

BJP General Secretary Shravan Singh Bagdi briefing the media about the program
मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा का 47वां स्थापना दिवस इस बार सियासी लिहाज से विशेष महत्व रखता है. पार्टी ने 5 से 12 अप्रैल तक राज्यभर में व्यापक कार्यक्रमों की शृंखला तय की. इससे संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति तय होगी. एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के जरिये पार्टी गांव-बस्ती तक पहुंच मजबूत करेगी.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में बताया कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा. यह आयोजन केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों के लिए जनसंपर्क मजबूत करने का माध्यम बनेगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार सभी जिलों, मंडलों और बूथों पर कार्यक्रम होंगे. 5 से 7 अप्रैल तक भाजपा कार्यालय सजाने, दीपोत्सव मनाने और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाएगा. 6 अप्रैल को ध्वजारोहण, विकास यात्रा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों का सम्मान जैसे कार्यक्रम होंगे. इनके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति है, जो आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती है. 7 अप्रैल को अस्पतालों में स्वच्छता अभियान और चिकित्सा कर्मियों के सम्मान जैसे कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों को उजागर करेंगे. 10 से 12 अप्रैल तक ‘ग्राम एवं बस्ती चलो अभियान’ के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव और बस्तियों में जाकर जनसंवाद करेंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को: लोगों को भाजपा से जोड़ने की बनाई रणनीति

राजनीतिक मंच तैयार : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि भाजपा का यह अभियान पंचायत और निकाय चुनावों के मद्देनजर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने से भाजपा को स्थानीय चुनावों में बढ़त मिल सकती है. गांव-बस्ती में पार्टी की पकड़ मजबूत हो, इस दिशा में ये कार्यक्रम तय किए हैं. इसके अलावा 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम सामाजिक समरसता का संदेश देगा. भाजपा का स्थापना दिवस इस बार केवल उत्सव नहीं बल्कि चुनावी तैयारी का बड़ा मंच के रूप में काम कर रही है.

पढ़ें: भाजपा स्थापना दिवस: सीएम और प्रदेशध्याक्ष ने पार्टी कार्यालय में फहराया झंडा, कहा- मिथक तोड़ सरकार रिपीट करवाएंगे

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भाजपा का 47वां स्थापना दिवस
VARIOUS PROGRAMS FROM APRIL 5 TO 12
BJP PREPARES TO REACH EVERY VILLAGE
BJP 47TH FOUNDATION DAY

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