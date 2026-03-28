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21 लाख दीपों से जगमगाया चित्रकूट, रामनवमी पर प्रदेशभर में मनाया गया राम जन्मोत्सव

भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में उनके पदचिन्हों के दर्शाते अनेकों स्थल हैं. यह चित्रकूट चौरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग से घिरा हुआ है और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर दीपदान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई.चित्रकूट के चारों ओर मां मंदाकिनी घाट, भारत घाट, रामघाट सभी जगहों पर आकर्षक रंगोलिया बनाई गई थीं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों एवं बच्चों में बेहद उत्साह देखने को मिला.

चित्रकूट में बारिश के बावजूद धूमधाम से मनाया गया राम जन्मोत्वस (Etv Bharat)

सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित तीर्थस्थल चित्रकूट श्री रामनवमी के अवसर पर 21 लाख दीपों से जगमगा उठा. मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा में बसा चित्रकूट के पावन धाम पर दीपोत्सव से पहले जोरदार बारिश हुई लेकिन भक्तों के जोश और भक्ति में कोई कमी नहीं आई. बारिश थमते ही मौसम और सुहाना हो गया और पूरे चित्रकूट में 21 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया गया. चित्रकूट को भगवान राम की तपोभूमि है जहां, उन्होंने 14 वर्ष वनवास में से 11 वर्ष गुजारे थे.

यहां श्री राम जन्मोत्सव के आयोजन में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे. इसके अलावा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिले के सांसद गणेश सिंह, चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस, एसपी हंसराज सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को शामिल होना था लेकिन को किन्हीं कारणों के चलते उनका चित्रकूट दौरा ऐन वक्त पर रद्द हो गया और दीपोत्सव का कार्यक्रम राज्य मंत्री, सांसद, सहित अधिकारी-कर्मचारियों के बीच सम्पन्न हुआ.

महाकाल मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी (Etv Bharat)

महाकाल मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी

विश्व में किसी भी हिंदू त्योहार की शुरुआत सबसे पहले धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार से होती है. बाबा के दरबार में हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इसी तरह रामनवमी पर रामजन्मोत्सव भी यहां बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया. महाकाल मंदिर में सभामंडप व मंदिर प्रांगण स्थित नवग्रह मंदिर के समीप विराजित श्री राम भगवान के मंदिर में विधि-विधान से पूजन व आरती सम्पन्न की गई.

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कार्यक्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी-पुरोहितों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे और सभी भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर उत्साह के साथ शामिल हुए. इस दौरान पं. लोकेंद्र व्यास ने बताया, '' महाकाल मंदिर परिसर स्थित श्रीराम मंदिर में बड़ी धूमधाम से राम जनमोत्स्व का पर्व मनाया गया, इस अवसर पर भक्तों की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी.