ETV Bharat / state

26 मार्च को रामनवमी: मध्याह्न बेला में होगा श्रीराम जन्मोत्सव, जयपुर में निकलेगी शोभायात्रा

जयपुर की रामगंज चौपड़ पर मुस्लिम समाज की ओर से भगवान राम की शोभायात्रा का स्वागत किया जाएगा.

Ramnavami in Jaipur
राम नवमी शोभायात्रा के पोस्टर का विमोचन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस बार रामनवमी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है. भगवान श्रीराम के जन्म का उत्सव इस बार 26 मार्च को मध्याह्न बेला में मनाया जाएगा. इस महापर्व के स्वागत के लिए छोटी काशी जयपुर भी पूरी तरह तैयार है. शहर में इसी दिन शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिलेगी.

तिथि गणना का आधार: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:46 बजे शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10:07 बजे समाप्त होगी. परंपरागत रूप से अधिकतर व्रत-त्योहार उदयातिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, ऐसे में रामनवमी 27 मार्च को भी मानी जा सकती थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था. इसी कारण विद्वानों और धर्माचार्यों के मतानुसार जिस दिन नवमी तिथि मध्याह्न में पड़ती है, उसी दिन जन्मोत्सव मनाना अधिक उचित माना गया. इस आधार पर 26 मार्च को रामनवमी मनाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी 27 मार्च को रामनवमी मनाएंगे.

जयपुर में रामनवमी की तैयारियां शुरू (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: नवरात्र विशेष: मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता मंदिर में सिरोही से आई 108 मीटर लंबी चुनर

अयोध्या-मथुरा के विद्वानों की सहमति: श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट के महामंत्री प्रवीण (बड़े भैया) ने बताया कि तिथियां घटती-बढ़ती रहती हैं, लेकिन जन्मोत्सव का भाव नक्षत्र और मध्याह्न काल से जुड़ा होता है. अयोध्या और मथुरा के विद्वानों की राय के आधार पर 26 मार्च को ही भगवान श्रीराम का अभिषेक और जन्मोत्सव मनाया जाएगा.

शोभायात्रा में दिखेगा रामचरित मानस का जीवंत चित्रण: उन्होंने बताया कि रामनवमी के अवसर पर जयपुर में निकलने वाली शोभायात्रा इस बार खास आकर्षण का केंद्र होगी. इसमें रामचरित मानस के प्रसंगों पर आधारित झांकियां सजाई जाएंगी, जिनमें विभिन्न जातियों और समाजों के लोग भाग लेकर धार्मिक समरसता का संदेश देंगे. शोभायात्रा में करीब 30 सजीव और इलेक्ट्रॉनिक झांकियां शामिल होंगी. जिनमें से हनुमान जी का कीर्तन, गणेश जी का तबला वादन, शिवजी की हथेली पर नृत्य करते गणेश और पालने में झूलते रामलला जैसी झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी. इसके अलावा गौरांग महाप्रभु संकीर्तन मंडल भक्ति गीतों के साथ शोभायात्रा में शामिल होगा. राजस्थानी लोक कला और ढूंढाड़ी भाषा में लोकगीतों की प्रस्तुति सांस्कृतिक रंग बिखेरेगी.

यह भी पढ़ें: रामनवमी पर चौंसठ योगिनियों को चढ़ाया गया विशेष नैवेद्य, 64 दीपों से की गई बाणमाता की आरती

शाही लवाजमे के साथ निकलेगी यात्रा: शोभायात्रा में इस बार परंपरागत वैभव भी देखने को मिलेगा. 5 हाथी, 8 ऊंट और 8 घोड़ों के लवाजमे के साथ ही विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से झांकियां सजाई जाएंगी, जिनमें जयपुर के प्राचीन मंदिरों की झलक भी शामिल होगी. यह शोभायात्रा सूरजपुर अनाज मंडी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और चांदपोल स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में महाआरती के साथ समाप्त होगी.

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बनेगा रामगंज चौपड़: आयोजकों ने बताया कि जयपुर की इस शोभायात्रा की सबसे खास बात इसकी सामाजिक समरसता है. रामगंज चौपड़ पर हर साल मुस्लिम समाज की ओर से शोभायात्रा का स्वागत किया जाता है. यहां माताएं-बहनें प्रभु श्रीराम के दर्शन कर आशीर्वाद लेती हैं और पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन करती हैं. यह दृश्य जयपुर की गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण पेश करता है.

TAGGED:

RAMNAVAMI ON MARCH 26 2026
राम नवमी पर शोभायात्रा
गंगा जमुनी तहजीब
RAMNAVAMI IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.