Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर होटवार जेल पहुंचीं बहनें, 3000 से अधिक बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी
रक्षाबंधन के मौके पर रांची के होटवार जेल काफी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 4:42 PM IST
रांचीः रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई-बहन के अटूट रिश्ते की भावनात्मक तस्वीर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में देखने को मिली. अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. राज्य के अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से बहनें राखी और मिठाई लेकर अपने बंदी भाइयों से मिलने पहुंचीं. जेल प्रशासन के अनुसार, 3000 से अधिक बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी.
सुबह से ही होटवार जेल के बाहर बहनों की भीड़ जुटने लगी थी. हाथों में रंग-बिरंगी राखियां और मिठाई लिए बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं. कई बहनें लंबी दूरी तय कर अपने भाइयों के पास पहुंची थीं. भाई से मिलने की खुशी और भावनाएं उनके चेहरों पर साफ नजर आईं. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र तथा बेहतर भविष्य की कामना की.
हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर रांची जेल प्रशासन की ओर से बंदियों की बहनों के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की जाती है. इस दिन जेल की चहारदीवारी के बीच भी भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट देखने को मिलती है. बहनों के लिए यह सिर्फ राखी बांधने का अवसर नहीं, बल्कि अपने भाइयों के साथ भावनाएं साझा करने और उनके सुखद भविष्य की कामना करने का दिन भी रहा.
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