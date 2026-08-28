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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर होटवार जेल पहुंचीं बहनें, 3000 से अधिक बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी

रक्षाबंधन के मौके पर रांची के होटवार जेल काफी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

On the occasion of Raksha Bandhan large number of sisters arrived at Ranchi Hotwar Jail to tie Rakhi to their brothers
पुलिस अधिकारी राखी बंधवाते हुए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 4:42 PM IST

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रांचीः रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई-बहन के अटूट रिश्ते की भावनात्मक तस्वीर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में देखने को मिली. अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. राज्य के अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से बहनें राखी और मिठाई लेकर अपने बंदी भाइयों से मिलने पहुंचीं. जेल प्रशासन के अनुसार, 3000 से अधिक बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी.

सुबह से ही होटवार जेल के बाहर बहनों की भीड़ जुटने लगी थी. हाथों में रंग-बिरंगी राखियां और मिठाई लिए बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं. कई बहनें लंबी दूरी तय कर अपने भाइयों के पास पहुंची थीं. भाई से मिलने की खुशी और भावनाएं उनके चेहरों पर साफ नजर आईं. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र तथा बेहतर भविष्य की कामना की.

जानकारी देते जेलर (Etv Bharat)
रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई थी. सुरक्षा जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद बहनों को जेल परिसर में प्रवेश दिया गया. इसके बाद उन्हें अपने भाइयों से मुलाकात करने और राखी बांधने का अवसर मिला. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया.
On the occasion of Raksha Bandhan large number of sisters arrived at Ranchi Hotwar Jail to tie Rakhi to their brothers
होटवार जेल के बाहर मौजूद बहनें (ईटीवी भारत)
जेलर लवकुश कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के जेल पहुंचने और राखी बांधने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था. उन्होंने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों से लगातार बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं और यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की ओर से बहनों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था की गई है.राखी बांधने पहुंची एक बहन ने कहा कि वह प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती हैं. उनका कहना था कि भाई की कलाई राखी के दिन सूनी न रहे, यही उनकी इच्छा होती है. उन्होंने अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर रांची जेल प्रशासन की ओर से बंदियों की बहनों के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की जाती है. इस दिन जेल की चहारदीवारी के बीच भी भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट देखने को मिलती है. बहनों के लिए यह सिर्फ राखी बांधने का अवसर नहीं, बल्कि अपने भाइयों के साथ भावनाएं साझा करने और उनके सुखद भविष्य की कामना करने का दिन भी रहा.

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