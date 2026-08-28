Raksha Bandhan 2026: बहनों ने CM हेमंत सोरेन को बांधी राखी, अपने हाथों से खिलाई मिठाई, बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने भी दिया आशीर्वाद
रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बहनों से राखी बंधवाई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 5:21 PM IST
रांचीः रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में भाई-बहन के प्रेम और आत्मीयता की कई तस्वीरें देखने को मिलीं, लेकिन दुमका के शिकारीपाड़ा से रांची पहुंची दिव्यांग बहन मति सोरेन का अपने भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राखी बांधने का अंदाज खास रहा. मति सोरेन ने मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की खुशियां साझा कीं. हर साल की तरह इस बार भी वह रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए सीतासाल गांव से रांची पहुंचीं.
कई वर्षों से निभा रही हैं राखी बांधने की परंपरा
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम सीतासाल की रहने वाली मति सोरेन पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राखी बांधती आ रही हैं. दिव्यांग होने के बावजूद उनके भीतर भाई के प्रति स्नेह और रक्षाबंधन की खुशी कम नहीं हुई. इस बार भी वह खास तौर पर मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए रांची पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने भी बहन मति सोरेन का आत्मीयता से स्वागत किया. राखी बंधवाने के बाद उन्होंने मति सोरेन को आशीर्वाद देते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. मति सोरेन द्वारा अपने हाथों से मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाने का यह पल भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता को और खास बना गया.
रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने भी उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा. उन्होंने मुख्यमंत्री के सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की. मुख्यमंत्री ने बड़ी बहन का स्नेहपूर्वक आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री की चचेरी बहनों ने भी उन्हें राखी बांधकर उनके उत्तम और लंबे जीवन की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी छोटी बहनों को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं.
रक्षाबंधन के इस आत्मीय अवसर पर मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पारिवारिक माहौल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडवासियों को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाल जीवन की कामना की.
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